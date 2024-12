Vos données iCloud sont en grave danger, mettez à jour votre iPhone ou votre mac immédiatement

Une faille de sécurité dans iOS et macOS permet à des applications malveillantes d’accéder à vos données iCloud sans autorisation. Si votre appareil n’est pas à jour, vos informations personnelles pourraient être compromises.

iOS 18 et macOS Sequoia, les dernières versions des systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad et Mac, corrigent une faille de sécurité critique découverte dans les versions précédentes. Si vous utilisez encore iOS 17 ou macOS Ventura, vos données personnelles, comme vos photos ou votre localisation, pourraient être exposées à des applications malveillantes capables d’accéder à iCloud sans demander votre permission.

Cette faille, identifiée sous le nom CVE-2024-44131, découverte dans les processus de gestion de fichiers d’iOS et macOS, affecte plusieurs modèles d’appareils. Cela comprend les récents iPhone 16 Pro, iPad Pro et MacBook Air sous macOS Ventura. En exploitant des symlinks (liens symboliques), des pirates peuvent accéder à des fichiers sensibles dans iCloud Drive, comme des sauvegardes d’applications populaires, par exemple WhatsApp ou Pages. Les dossiers communs utilisés sur plusieurs appareils, comme ceux de Photos, sont particulièrement visés. Ces données, souvent partagées entre plusieurs appareils, sont une cible idéale pour les cybercriminels.

Mettez à jour votre iPhone ou Mac pour éviter que vos données iCloud soient piratées

Pour vous protéger, il est crucial de mettre à jour vos appareils vers iOS 18 ou macOS Sequoia, où cette faille a été corrigée. Si vous utilisez encore iOS 17 et macOS 14, vos données restent vulnérables à cette exploitation. Pour effectuer la mise à jour, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, sous « Général » et « Mise à jour logicielle ». Ces correctifs s’appliquent à une large gamme d’appareils, notamment les iPhone 12 et versions ultérieures, ainsi que les Mac équipés de puces Apple Silicon.

Cette faille rappelle l’importance de maintenir vos appareils à jour. En plus des mises à jour, adoptez de bonnes pratiques : limitez les permissions accordées aux applications, surveillez les activités suspectes dans vos fichiers iCloud, et téléchargez uniquement des apps depuis des sources fiables. Il est également conseillé de sauvegarder régulièrement vos fichiers sur un support externe pour éviter toute perte accidentelle. Ces précautions vous permettront de réduire les risques d’intrusion et de protéger vos données personnelles.