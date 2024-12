Disney+ : on sait enfin combien il faudra payer pour partager son compte en France

A l'occasion d'une nouvelle conférence dédiée à l'actualité de Disney en 2025, la firme aux grandes oreilles a enfin dévoilé le montant que les utilisateurs français devront payer pour partager leur compte Disney+.

En ce mardi 10 décembre 2024, Disney a donné rendez-vous à la presse pour une nouvelle conférence au sein du Grand Palais Immersif de Paris. La firme aux grandes oreilles a profité de l'évènement pour en dire sur plus sur ces films et séries à venir, mais aussi pour faire le point sur certains dossiers en attente.

On pense notamment à la question de la fin du partage de compte sur Disney+. Comme vous le savez peut-être, Disney a officialisé la fin du partage de compte sur sa plateforme en septembre dernier. Depuis cette date, les utilisateurs ne peuvent pas partager leur abonnement D+ avec des personnes qui ne vivent pas sous leur toit.

Seulement et contrairement aux clients américains, les abonnés français ne peuvent toujours pas payer pour ajouter un utilisateur à leur compte s'ils le souhaitent. Au pays de l'Oncle Sam, il faut mettre sur la table 6,99 $ supplémentaires par mois pour un compte Disney+ Basic, et 9,99 $ pour un compte Premium. Précision de taille, Disney autorise l'ajout d'un seul utilisateur par compte, pas un de plus.

A lire également : Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en décembre 2024

Voici combien il faudra payer pour partager son compte Disney+ en France

Néanmoins et grâce à la conférence de ce soir, on en sait maintenant un peu plus sur ce point. D'après les déclarations de Disney+, on pourra payer pour ajouter un utilisateur à son compte dès 2025 en France. Malheureusement, il faudra se contenter de cette fenêtre de sortie un peu nébuleuse pour l'instant.

Quid du prix ? Disney a évoqué le tarif de 4,99 € pour un compte supplémentaire… Et c'est tout. Deux possibilités s'offrent à nous :

Soit Disney France a choisi un tarif unique, qu'importe le statut du compte partagé (Premium, Standard, Standard avec Pub)

Soit Disney France va reprendre la procédure établie aux Etats-Unis et il faudra donc payer plus cher pour partager un compte Premium par exemple

On imagine que Disney nous donnera toutes les informations tarifaires à l'approche de l'entrée en vigueur de la mesure l'année prochaine.