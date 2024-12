On en sait plus sur l’intrigue de Spider-Man 4

L'intigue de Spider-Man 4 commence doucement à se dévoiler. Elle se baserait essentiellement sur les comic books de l'arc Spider-Man 24/7.

Après une trilogie qui s'est conclue en apothéose à la fin de Spider-Man : No Way Home, sorti en 2021, Tom Holland s'apprête à interpréter de nouveau l'homme araignée pour un quatrième film, que l'on nomme pour l'instant Spider-Man 4, en attendant d'en connaître le nom officiel. Le tournage doit débuter à l'été 2025, pour une sortie en salles prévue en juillet 2026.

Alors que l'échéance approche, Amy Pascal, productrice des deux derniers films et qui le sera également pour le prochain, a accordé une interview à Deadline. Lors de cet entretien, elle nous donne quelques clés quant à l'intrigue de ce Spider-Man 4 et de ce que l'on peut attendre du long-métrage.

Spider-Man 24/7 comme base de l'intrigue de Spider-Man 4

Pour rappel, après avoir fricoté avec le multivers, Peter Parker a demandé à Doctor Strange d'effacer des mémoires collectives qui il est. Non seulement plus personne ne se souvient qu'il est Spider-Man, mais tout le monde a oublié qui est Peter Parker, incluant ses alliés les plus proches, dont sa petite amie MJ.

“Nous devons accepter le fait qu'il a décidé d'abandonner son rôle de Peter Parker et de se concentrer sur Spider-Man parce qu'être Peter Parker était trop dur”, explique Amy Pascal, qui ajoute que l'intrigue du film tourne justement autour de ces prémices. On peut donc en conclure que Spider-Man 4 sera fortement inspiré de l'arc Spider-Man 24/7 des numéros 592 à 594 des comic books de The Amazing Spider-Man.

Dans le scénario des comic books, on retrouve Norman Osborn (le Bouffon Vert) et Valentina Allegra de Fontaine. Cette dernière a fait son apparition dans le MCU avec Falcon et le Soldat de l'hiver et sera de la partie dans Thunderbolts, qui sort en avril 2025, il y a donc de bonnes chances qu'elle soit aussi dans Spider-Man 4. Pour le Bouffon Vert, rien n'est moins sûr tant cet antagoniste a déjà été exploité par la franchise au cinéma.

Il y a quelques semaines, Tom Holland révélait avoir reçu le script de Spider-Man 4. “Zendaya et moi nous sommes assis, l'avons lu ensemble et à certains moments, nous sautions partout dans le salon”, témoignait-il, assurant alors que le film sera digne du respect des fans. Nous pourrons en juger par nous-mêmes dans environ 18 mois.

Source : Deadline