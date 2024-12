Une série Warhammer 40K arrive sur Prime Video, avec Henry Cavill aux manettes

Prime Video, Games Workshop et les producteurs de la série Warhammer 40K se sont enfin entendus sur la direction créative à prendre pour le programme, dont le développement peut donc commencer.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Une série Warhammer 40K va être développée pour diffusion sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Fin 2022, Amazon MGM Studios avait acquis les droits du jeu auprès de Games Workshop (via la société Vertigo Entertainment) pour des adaptations. D'après l'accord, les deux entités avaient jusqu’en décembre 2024 pour trouver un terrain d'entente sur les “lignes directrices créatives pour les films et séries télévisées qui seront développés par Amazon”, sans quoi ce dernier perdait finalement les droits.

Grand fan de la licence, Henry Cavill sera l'un des producteurs exécutifs du projet. “J’adore Warhammer depuis que je suis enfant, ce qui rend ce moment vraiment spécial pour moi. L’opportunité de diriger cet univers cinématographique depuis sa création est un véritable honneur et une véritable responsabilité”, avait déclaré l'acteur il y a quelques mois.

Henry Cavill veut une série Warhammer 40K fidèle aux matériaux d'origine

Il a repris la parole aujourd'hui pour signifier que le travail avait déjà bien débuté, même si la série n'a pour le moment pas de showrunner. “Mon équipe incroyable et moi-même, aux côtés des brillants esprits de Games Workshop, avons analysé les différentes approches de l'énormité et de la magnificence du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé au crible la pléthore de personnages incroyables et étudié de vieux livres et textes. Nos efforts combinés nous ont conduit à un point fantastique pour démarrer notre univers, qui a été approuvé par les plus hauts responsables d'Amazon et de Games Workshop”, a indiqué Henry Cavill.

Warhammer 40 000 est la déclinaison science-fiction de l'univers Warhammer, originellement de fantaisie. D'abord jeu de figurines stratégique à peindre et à collectionner, Warhammer 40K s'est ensuite décliné en jeu vidéo, le dernier en date étant le Space Marine 2 sorti cet automne. Au moins une série TV va donc débarquer sur nos écrans d'ici à quelques années. D'autres séries et des films pourraient également voir le jour.

Avec Henry Cavill aux manettes, on peut s'attendre à une adaptation fidèle de l'univers de Warhammer 40K. Les libertés prises sur la série The Witcher pour Netflix avaient conduit à son départ du programme.

