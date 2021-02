Android 12 : Google prépare une refonte complète de l’interface

Android 12 inaugure l'arrivée d'une toute nouvelle interface utilisateur baptisée Material NEXT. Avec cette douzième mise à jour majeure, Google introduira de nombreux changements visuels à son système d'exploitation. Par exemple, la firme de Mountain View aurait revu la mise en page de l'écran always-on et de verrouillage, développé de nouvelles options de personnalisation ainsi qu'une fonctionnalité appelée “boîte aux lettres”. On fait le point sur ces nouvelles informations.

Il y a quelques jours, un document interne de Google dévoilait l'interface d'Android 12 avant l'heure. On y découvrait notamment une nouvelle interface pour le panneau des notifications, des réglages rapides simplifiés, des options de confidentialité inspirées d'iOS 14 et un nouveau widget destiné aux “Conversations”.

En fouillant dans ce document réservé aux partenaires de Google, nos confrères de XDA Developers ont déniché la mention d'une toute nouvelle interface baptisée Material NEXT. Il s'agit d'un ensemble de nouvelles directives esthétiques visant à bouleverser l'interface utilisateur d'Android et à s'éloigner du Material Design. Malheureusement, le média n'a pas obtenu de captures d'écran de ces nouveautés.

Voici tous les changements visuels d'Android 12

Le document décrit néanmoins une foule de changements visuels, affirme XDA. Tout d'abord, Google aurait décidé de revoir la mise en page de l'écran always-on. Android 12 n'alignera plus sagement tous les éléments (horloge, batterie,…) au centre de l'écran. Désormais, certains éléments seront déplacés sur le haut de l'écran ou sur la partie inférieure. Même son de cloche du côté de l'écran de verrouillage. Google aurait notamment “modifié l'interface utilisateur de l'icône verrou” qui avertit l'utilisateur que le smartphone est bien verrouillé. Pour XDA, Google en a profité pour développer de nouvelles animations pour l'écran always-on et de verrouillage.

De plus, Android 12 signerait l'arrivée de nouvelles options de personnalisation de l'horloge pour l'écran de verrouillage. Cette option, en développement depuis Android 10, permettra à l'utilisateur de changer la façon dont l'heure est affichée. Google laisse le choix entre un cadran à aiguille classique, un cadran abstrait ou un affichage textuel. Enfin, l'option laisserait l'utilisateur ajouter une couleur dégradée sur certains cadrans. Dans la même optique, Google travaillerait sur un système de personnalisation des couleurs des applications sur Android 12. L'utilisateur pourrait choisir une couleur principale et une couleur secondaire qui viendraient s'appliquer sur l'ensemble de l'OS mobile.

Android 12 va encore simplifier l'affichage des paramètres rapides. Google aurait choisi de déplacer les éléments (WiFi, Bluetooth, lampe torche,…) sur le côté de l'écran plutôt que sur le dessus. Le nombre d'icônes affichées à l'écran a été revu à la baisse afin d'épurer l'interface.

D'après XDA, Google aurait développé un thème appelé “Soie” (“Silk” en anglais) pour Android 12. C'est ce thème que nous avons aperçu dans les captures d'écran en fuite il y a quelques jours (voir ci-dessus). Plus globalement, Google aurait mis au point un tout nouveau système de thème qui s'inspire du fond d'écran choisi par l'utilisateur. Ce système est baptisé “Monet”, en référence au peintre homonyme, en interne. Ce système de thèmes appliquera les couleurs principales du fond d'écran à plusieurs éléments de l'interface Android, dont le panneau des réglages rapides ou la barre d'état. Cette option est encore en cours de conception. Il n'est pas impossible que Google choisisse finalement de faire l'impasse sur cette nouveauté.

Enfin, Google expérimente aussi actuellement une fonctionnalité dite “boîte aux lettres”. Cette option consiste à glisser une application en cours d'utilisation dans une boîte/ fenêtre avec des coins arrondis. On imagine que cette mystérieuse option pourrait permettre de garder une application sous les yeux tout en consultant une autre appli, à la manière d'un nouveau mode multi-tâches.

Evidemment, ces nouveautés seront essentiellement mises en avant sur les smartphones disposent d'une version pure d'Android, dont les Pixel de Google. En fonction de la surcouche Android des fabricants, certains éléments devraient diverger. Selon XDA, il est probable que toutes ces nouveautés ne soient pas visibles dans la première version beta pour les développeurs, attendue dans les semaines à venir. Google devrait distiller tous ces changements esthétiques au sein des versions beta jusqu'à l'été prochain. Pour mémoire, la version finale d'Android 12 est attendue dès le mois de septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible.

Source : XDA Developers