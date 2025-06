Et voici le smartphone pliable le plus léger au monde

Le vivo X Fold 5 va devenir le smartphone pliable le plus léger au monde, sans concession sur la capacité de la batterie.

Depuis quelque temps, les constructeurs de smartphones se sont lancés dans une bataille à la finesse et à la légèreté. C'est notamment le cas sur le segment des appareils pliables, dont la conception est bien plus compliquée que pour les mobiles classiques, et qui peuvent justement souffrir d'un design trop lourd ou trop épais pour convaincre les consommateurs de sauter le pas.

Han Boxiao, cadre chez vivo, a partagé des visuels du futur X Fold 5 de la marque. Le smartphone pliable est placé à côté d'un iPhone 16 Pro Max pour nous montrer qu'il est bien plus fin que le terminal d'Apple une fois déplié, ce qui est plutôt normal, mais surtout à peu près aussi épais que l'iPhone quand il est replié, ce qui constitue déjà une performance plus intéressante.

Le X Fold 5 sera le smartphone pliable le plus léger du marché, mais pas le plus fin

Une précédente fuite indiquait que le vivo X Fold 5 pourrait présenter une épaisseur de 9,33 mm. Il ne serait donc pas aussi fin que des concurrents directs comme le Honor Magic V5, mais la proposition reste tout à fait convenable. Le X Fold 5 serait en tout cas moins épais que son prédécesseur, le X Fold 3.

Le fabricant met aussi en avant le poids de son prochain mobile, promettant qu'il s'agira du “téléphone pliable grand format le plus léger au monde”. On ne connait pas son poids exact, mais le X Fold 5 sera plus léger que le X Fold 3, qui ne pèse déjà pas bien lourd avec ses 219 grammes. Bonne nouvelle, finesse et légèreté ne rime ici pas avec petite batterie puisqu'elle devrait offrir une capacité de 6 000 mAh. Elle serait compatible avec une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 30 W.

Pour le reste de la fiche technique, on attend un SoC Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, un écran interne de 8 pouces, un écran externe de 6,53 pouces et trois capteurs photo de 50 MP, dont un téléobjectif avec zoom optique 3x.