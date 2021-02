Android 12 : Google s’inspire d’iOS 14 pour ses nouveaux outils de confidentialité

Android 12 va s'inspirer d'iOS 14. D'après une fuite, Google développe actuellement de nouveaux outils de confidentialité visant à protéger la vie privée des utilisateurs. Ces indicateurs sont similaires à ceux proposés par Apple sur les iPhone. Explications.

Il y a quelques jours, des captures d'écran de l'interface de la mise à jour Android 12 sont apparues sur la toile. Sur ces images destinées aux partenaires de Google, on découvre une nouvelle interface pour le panneau des notifications, des réglages rapides simplifiés, et un nouveau widget visiblement destiné aux “Conversations”.

Surtout, Google intègre de nouveaux outils visant à améliorer la confidentialité sur Android et protéger la vie privée des utilisateurs. Ainsi, des indicateurs informeront l'utilisateur lorsqu'une application exploite actuellement le microphone ou l'appareil photo frontal en arrière plan.

Sur le même sujet : Android 12 va automatiser l’affichage de deux apps en même temps avec App Pairs

Android 12 se calque sur iOS 14

Ces outils sont largement inspirés des dernières nouveautés de la mise à jour iOS 14 sur les iPhone. Pour avertir qu'une application utilise le micro ou le capteur pour les selfies, l'interface affiche un petit point coloré dans la barre d”état. Sur iOS 14, cet indicateur apparait au dessus de la barre de réseau. Sur Android 12, Google glisse plutôt ce point à la droite de l'indicateur batterie. De plus, on retrouve les mêmes indicateurs quand une application se met à utiliser le microphone ou la caméra. Dans ce cas là, Google mise sur un carré vert et Apple utilise un indicateur rouge vif (voir ci-dessous).

Ce n'est pas tout. Google ajoute aussi un panneau listant la totalité des applications qui ont accès à l'appareil et au microphone. Via cette fenêtre, il est possible de bloquer l'accès d'une application précise à ces deux éléments, ainsi qu' à la position géographique du smartphone. On trouve une section dont l'utilité est analogue sur iOS. Par contre, Google a apporté de nombreux changements de design et de fonctionnement par rapport au système d'exploitation des iPhone.

Aux dernières nouvelles, Google envisage d'aller encore plus loin à l'avenir. Selon un rapport de Bloomberg, la firme de Mountain View travaille sur des limitations visant à limiter le pistage publicitaire des utilisateurs Android. Ce système serait à la fois inspiré des restrictions qui seront appliquées par iOS 14.5, actuellement en beta, et aux mesures anti-cookies déjà prises sur Chrome. Mais sans surprise, Google souhaite malgré tout permettre aux applications Android de collecter des données.