AMD Ryzen 5000 : comment suivre la présentation en direct à 18h

AMD organise aujourd’hui, le 8 octobre, à 18 heures la première des deux conférences que la société a prévues pour dévoiler ses nouveaux processeurs et GPU. Celle-ci sera dédiée aux Ryzen 5000, premiers composants basés sur la nouvelle architecture Zen 3 et successeurs des Ryzen 3000. La conférence, où interviendra Lisa Su, la patronne d’AMD, sera retransmise en direct sur le site du fondeur et sur YouTube.

C’est le premier des deux grands jours pour AMD. La firme organise en effet deux conférences les 8 et 28 octobre 2020. Et nous sommes justement le 8 octobre. Il est donc largement temps de se préparer à quelques annonces très intéressantes. Quelles annonces ? Celles des nouveaux Ryzen, bien évidemment. L’information n’est pas un secret, puisque la firme a confirmé le sujet de ce premier rendez-vous automnal dans le courant du mois de septembre.

Nous avons donc rendez-vous dès ce soir, à 18 heures, pour le lancement des nouveaux Ryzen. Cette conférence sera retransmise en direct sur le site du fondeur ainsi que sur YouTube (vidéo ci-dessous). Et nous suivrons bien évidemment cet événement afin de vous rapporter les informations les plus pertinentes que l’entreprise nous réserve.

Ryzen 5900X : un gain de performances de 25% face à la génération précédente

Naturellement, les rumeurs et les indiscrétions ont d’ores et déjà éventé quelques secrets. Selon les plus récentes d’entre elles, cette nouvelle gamme de processeurs ne sera pas nommée Ryzen 4000, mais Ryzen 5000, AMD ayant choisi de faire l’impasse sur la première. Elle sera bien sûr basée la nouvelle architecture Zen 3, laquelle s’appuie sur une gravure en 7 nm, comme Zen 2. Cela veut dire que les gains de performance devraient se situer autour des 10 %, pour 7 à 8 % de consommation énergétique en moins.

Bien sûr, ce ne seront pas les seules nouveautés attendues, notamment en termes de performances pures. Un benchmark nous indiquait il y a quelques jours que le Ryzen 9 5900X pourrait bénéficier de 20 à 25 % de puissance supplémentaire par rapport au Ryzen 9 3900X. Et ce avec une configuration presque similaire : 12 coeurs, 24 threads. Nous aurons toutes les réponses en fin de journée.

Une fois cette première conférence passée, rendez-vous le 28 octobre prochain. Là encore, le sujet de cette conférence est connu. AMD y présentera ces premiers processeurs graphiques basés sur RDNA 2. Les Radeon RX 6x00XT, qui viendront concurrencer les GeForce RTX30x0, ont fait l’objet d’une fuite importante. Idéal pour se préparer à ce qui sera annoncé dans deux semaines.