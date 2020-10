Ryzen 9 5950X : 16/32 coeurs jusqu’à 4,9 GHz, AMD lance un monstre du gaming à 799 $

AMD vient de lancer sa nouvelle gamme Ryzen 9 5000 gravée en 7 nm : au top de la gamme on trouve le Ryzen 9 5950X, un monstre doté de 16 coeurs, 32 threads qui file jusqu'à 4,9 GHz taillé pour les gamers, disponible dès le 5 novembre 2020 au prix de 799 dollars.

AMD a dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 9 5000 – avec tout en haut de la gamme le Ryzen 9 5900X qui a toutes les chances de devenir une référence des gamers. Mais surprise… après avoir détaillé la nouvelle gamme la patronne de AMD Lisa Su annonce soudain une option supplémentaire pour les gamers et créateurs qui ne veulent faire aucun compromis : le Ryzen 9 5950X.

Un monstre doté de 16 coeurs, 32 threads dont la fréquence peut monter 0.1 GHz plus haut que le 5900X, à 4,9 GHz en Boost. AMD a installé 72 Mo de cache L2+L3 sur le die sans que l'ensemble n'ait un TDP qui dépasse 105 W. Comme tous les processeurs sous architecture Zen 3 le Ryzen 9 5950X est gravé en 7 nm par le fondeur TSMC (qui fabrique aussi les puces des iPhone, ou des cartes graphiques Nvidia). Il reste quelques inconnues, comme par exemple sa fréquence de base.

Ryzen 9 5950X : AMD frappe fort une fois encore

En comparaison, Intel peaufine encore son processus de gravure 10 nm. Cette finesse de gravure accrue est sans doute en grande partie responsable du TDP contenu – tout en permettant au fondeur de placer plus de transistors dans un espace réduit. Selon AMD, cette puce plus puissante qu'un EPYC 7282 délivre des performances parmi les plus élevées du moment sur les machines gaming.

Le bond en avant peut atteindre jusqu'à 30% par rapport aux performances du Ryzen 9 3950X à tâche égale. Dans le détail, les créateurs peuvent bénéficier de hausses modestes (+5% dans Adobe Première Pro) à élevées comme avec SolidWorks (+27%). Pour les gamers la hausse de performances est encore plus significative, de 13% dans TotaWar THREE KINGDOMS Battle à 29% dans Shadow of the Tomb Raider, selon les données fournies par AMD.

Comme toute la gamme Ryzen 5000, le Ryzen 9 5950X sera disponible à partir du 5 novembre prochain au prix de 799 dollars. AMD a également promis de nous en dire plus sur les cartes graphiques Radeon RX 6000 le 28 octobre.