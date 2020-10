AMD dévoile les Zen 3 Ryzen 5000, les “meilleurs processeurs de gaming au monde”

AMD a tenu une conférence virtuelle pendant laquelle il a dévoilé ses nouveaux processeurs Ryzen 5000. Basés sur l’architecture Zen 3, ils promettent de laisser la concurrence sur place en termes de puissance. Cerise sur le gâteau, les prix sont également très intéressants à la vue des performances proposées.

Ils étaient attendus, les voilà officiels. AMD a présenté ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 basés sur l’architecture Zen 3. On saute donc la série 4000 qui restera réservée au monde du laptop. Gravés en 7 nm, ils veulent laisser Intel sur le carreau. Lisa Su, la PDG de la marque, promet ainsi que le nouveau Ryzen 9 est 2,8 fois plus puissant que l’Intel Core i9-10900K, le processeur le plus puissant d’Intel. Rien que ça.

Le Ryzen 5900X est le nouveau CPU phare de la marque, celui qui servira de vitrine à AMD en termes de puissance. Il est doté de 12 cœurs et de 24 threads et AMD promet une cadence moyenne de 3,7 Ghz et une cadence max énorme de 4,9 Ghz. Sur le papier, c’est donc le meilleur processeur du marché.

Modèle (Ryzen 3000 Series) Cœurs/Threads Fréquence de base Fréquence Turbo TDP Ryzen 9 5900X 12C/24T 3.7 GHz 4.9 GHz 105W Ryzen 7 5800X 8C/16T 3.8 GHz 4.7 GHz 105W Ryzen 5 5600X 6C/12T 3.7 GHz 4.6 GHz 65W

Des CPU dédiés aux joueurs (mais pas que)

AMD axe sa communication sur le gaming. Par exemple, le dernier Tomb Raider voit ses performances bondir de 28 % en termes de FPS par rapport au Ryzen 3900XT (de 124 fps de 148 fps) avec la même configuration. De même, Intel est dépassé selon AMD, puisque tous les jeux tournent mieux à hauteur de 7% avec ce nouveau Ryzen 9 qu’avec le dernier Intel Core i9 (même configuration là encore). En termes de puissance pure, les performances monocoeur ont également de quoi séduire, avec un score très élevé de 631 sur Cinebench R20. Là encore, c'est largement au-dessus de la concurrence. Le Ryzen 9 5900 X sera vendu au prix de 549 dollars.

Trois autres processeurs ont également été présentés. Le premier est le Ryzen 7 5800X, qui est doté de 8 cœurs et de 16 threads. Il propose une cadence moyenne de 3,8 Ghz ainsi qu’une cadence max de 4,7 Ghz. Il sera vendu 499 dollars. Le Ryzen 5 5600X a de quoi séduire aussi avec ses 6 cœurs et 12 threads. Il propose une cadence moyenne à 3,6 Ghz et une cadence max à 4,7 Ghz. Il sera vendu 299 dollars. Enfin, AMD a présenté le Ryzen 9 5950X dédié aux créateurs (16 cœurs, 32 threads), un monstre de puissance à 799 dollars.

AMD mise donc sur la performance et l'aspect gaming de ses produits, plus puissants et vendus dans la même gamme de prix que ceux de son concurrent direct. De quoi sérieusement inquiéter ce concurrent qui voit de plus en plus sa suprématie menacée. AMD n’en a d’ailleurs pas terminé avec les annonces, puisque le 28 octobre, ses nouvelles cartes graphiques seront également présentées.