AMD Ryzen 5000 Zen 3 : les processeurs seront disponibles le 5 novembre 2020

AMD vient tout juste de présenter ses nouveaux processeurs sous architecture Zen 3, les Ryzen 5000. On sait désormais tout ce qu'il y a savoir sur ceux qui succèdent aux Ryzen 3000 (non, il n'y aura pas de Ryzen 4000 !). On fait le point sur les prix et la date de disponibilité de ceux qui s'annoncent déjà comme des tueurs de processeurs Intel.

Ryzen 5000 : retenez bien ce nom, car il risque de faire couler beaucoup d'encre. AMD vient en effet de dévoiler ses nouveaux processeurs Ryzen, qui reposent tous sur son architecture Zen 3. Et au vu des premiers benchs fournis par AMD, et de leurs tarifs, ils s'annoncent d'ores déjà comme des tueurs de processeurs Intel de 10e génération !

En revanche, il faudra patienter jusqu'à la génération Zen 4 pour voir débarquer les processeurs en 5 nm, puisque tous les CPU de la nouvelle gamme sont à eux gravés en 7 nm.

Quels sont la date de sortie et les prix des Ryzen 5000 ?

Les Ryzen 5000 sont de sortie. Enfin, presque ! En réalité, les nouveaux processeurs AMD seront disponibles début novembre 2020. Rappelons que la nouvelle gamme dévoilée par AMD compte au total 4 modèles : le Ryzen 9 5950X, le Ryzen 9 5900X, le Ryzen 7 5800X et le Ryzen 5 5600X. Voici donc un petit topo sur leurs prix et dates de disponibilité :

AMD Ryzen 9 5950X : sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 799 dollars

: sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 799 dollars AMD Ryzen 9 5900X : sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 549 dollars

: sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 549 dollars AMD Ryzen 7 5800X : sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 449 dollars

: sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 449 dollars AMD Ryzen 5 5600X : sortie prévue le 5 novembre 2020 au prix de 299 dollars

En revanche, on ignore pour le moment quels seront les prix en euros des CPU d'AMD. Notez enfin que seul l'AMD Ryzen 5 5600X est accompagné d'un ventirad (technologie Wraith Stealth). Pour les autres modèles de CPU, il vous faudra en acquérir un séparément.

Par ailleurs, AMD annonce la disponibilité d'un bundle “Ryzen Equipped to Win”. Pour tout achat d'un processeur Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ou Ryzen 7 5800X entre le 5 novembre et le 31 décembre 2020, vous recevrez gratuitement Far Cry 6 Standard Edition. Si vous préférez un processeur AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT ou AMD Ryzen 7 3800XT, vous recevrez aussi une copie gratuite de Far Cry 6 Standard Edition. En revanche, il faudra acquérir un processeur entre le 20 octobre et le 31 décembre 2020.