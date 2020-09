AMD Radeon RX 6900XT : la concurrente de la RTX 3080 parée pour la 4K se dévoile un peu plus

Le principal revendeur américain de composants informatiques Newegg vient de publier sur son blog les spécificités techniques des futures cartes graphiques d'AMD : les Radeon RX 6700XT, 6800XT et 6900XT. Les caractéristiques de la 6900XT, si elles sont avérées, confirmeraient la volonté de l'équipe rouge de proposer une carte parée pour la 4K.

Le 1er septembre 2020, Nvidia a tenu une nouvelle conférence virtuelle durant laquelle l'entreprise a levé le voile sur les fameuses GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Ces cartes graphiques surpuissantes ont déjà trouvé preneur, puisque la RTX 3080 est déjà en rupture de stock. La demande était d'ailleurs probablement trop forte pour Nvidia et s'est excusée après un lancement des plus chaotiques.

Après ces annonces fortes, le regard des consommateurs est donc tourné vers le principal concurrent de Nvidia : AMD. Nous savons déjà que la réponse de l'équipe rouge aux GeForce RTX 3000 s'appellera Radeon RX 6700XT, 6800XT et 6900XT. AMD doit d'ailleurs les présenter officiellement le 8 octobre 2020 lors d'une conférence en ligne.

Pour l'heure, les informations concernant ces nouvelles cartes graphiques ne sont pas nombreuses. AMD a bien diffusé un premier visuel des AMD Radeon RX 6000, mais c'est tout. Or, l'un des principaux revendeurs américains de composants informatiques, Newegg, vient de publier sur son blog officiel ce qui s'apparente comme les spécificités techniques des prochaines puces graphiques d'AMD.

Il convient de noter que certaines caractéristiques semblent relever de la spéculation de la part du revendeur. On pense notamment aux fréquences, ici limitées à 1500 MHz pour les trois modèles. Si l'on en croit AMD, ces cartes devraient plus afficher des fréquences maximales à hauteur de 2000 MHz, en particulier la RX 6900XT.

Cette dernière a clairement été développée pour concurrencer la RTX 3080 de Nvidia, comme en témoigne son GPU Navi 21 “Sienna Cichlid”, ses 80 unités de calcul et ses 5120 processeurs de flux. Avec une fréquence maximale qui oscille entre 2050 et 2200 MHz et une puissance de 22,5 téraflops (contre 29,8 Tflops pour la RTX 3080), la RX 6900XT semble parée pour la 4K.

Pour rappel, une fuite a dévoilé ce matin les caractéristiques techniques du Ryzen 9 5900X, le CPU mainstream d'AMD. Il serait gravé en 7nm, et offrirait un IPC en hausse de 20%, ce grâce à une fréquence Boost de 5 GHz.

Source : Newegg via Videocardz