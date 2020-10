Radeon RX 6000 : AMD promet de la 4K à 60 FPS pour contrer les GeForce RTX 3000

AMD vient de lever le voile sur les Radeon RX 6000, ses prochaines cartes graphiques censées concurrencer les RTX GeForce 3000 de Nvidia. L'équipe rouge fait la promesse de proposer de la 4K 60 images par seconde en jeu.

“Zen 3 is here“. AMD vient de dévoiler les Zen 3 Ryzen 5000, “les meilleurs processeurs de gaming au monde”. Ces processeurs gravés en 7 nm risquent une fois de plus de mettre Intel en difficulté. Pour preuve, la PDG Lisa Su assure que le nouveau Ryzen 9 5900X est 2,8 fois plus puissant que l'Intel Core i9-10900K.

À la toute fin de cette conférence dédiée aux nouveaux CPU de l'équipe rouge, AMD a tenu à rappeler à Nvidia qu'elle ne comptait pas se laisser abattre. En effet, Lisa Su nous a gratifié d'un petit “One More Thing” en donnant un premier aperçu des Radeon RX 6000. Les prochaines cartes graphiques d'AMD comptent bien s'imposer, ou moins essayer, face aux GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 récemment annoncées par Nvidia.

AMD promet de la 4K 60 FPS sur Radeon RX 6000

Afin de nous donner un avant-goût de leurs performances, Lisa Su a promis des performances hors-normes en jeu. Ainsi, la patronne garantit d'atteindre les 60 images par seconde, le tout en définition 4K et avec tous les détails graphiques poussés à leur maximum. Sur Call Of Duty Modern Warfare, le framerate atteindrait même les 88 images par seconde.

Parmi les autres titres testés par AMD, on note que la barre des 60 images par seconde est effectivement atteinte sur Borderlands 3, tandis que Gears Of War 5 atteint les 73 FPS en ultra. Il faut toutefois noter que ces tests ont été réalisés sans le RayTracing activé, il faudra voir comment ce type de rendu impactera le framerate sur les nouvelles cartes d'AMD. En effet, les Radeon RX 6000 vont enfin prendre en charge le RayTracing.

Pour le savoir et pour connaître tous les détails sur les Radeon RX 6000, la PDG d'AMD nous invite le 28 octobre 2020, pour une conférence en ligne. Notez que la date n'est pas anodine, puisque Nvidia lancera officiellement sa GeForce RTX 3070 sur le marché le lendemain, soit le 29 octobre 2020. Pour rappel, vous pouvez d'ores et déjà jeter un premier coup d'oeil aux fiches techniques des Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT. Un site de ecommerce spécialisé a récemment publié par erreur les fiches produits des prochaines cartes graphiques d'AMD.

