Ryzen 9 5900X : ce benchmark donne un aperçu de ses performances redoutables

Un premier benchmark CPU-Z du Ryzen 9 5900X donne une première idée du bond en avant de performances à attendre des processeurs que AMD doit dévoiler le 8 octobre 2020.

En peu de temps, AMD est revenu sur le devant de la scène avec des processeurs toujours plus performants vendus à des prix raisonnables – en tout cas bien plus que les modèles concurrents de l'équipe bleue. Le 8 octobre 2020, Lisa Su, la patronne de AMD, devrait ainsi dévoiler la nouvelle génération de processeurs Ryzen.

Parmi eux, le Ryzen 9 5900X (et non 4900 en raison d'un changement de nomenclature) a droit à un premier benchmark. Qui semble déjà confirmer un saut important de performances par rapport à son grand-frère, le Ryzen 9 3900X. Les deux puces proposent en effet 12 coeurs et 24 threads. La version 3900X gravée en 7 nm est construite autour de l'architecture Zen 2. Les coeurs sont cadencés à 3.80 GHz – et l'ensemble a un TDP de 105 Watts.

Ce premier benchmark du Ryzen 9 5900X promet une belle hausse de performances

Les données techniques sur la puce Ryzen 9 5900X sont encore éparses. Mais un score CPU-Z repris par un internaute chinois sur Twitter donne un premier aperçu du saut de performances permis par l'architecture Zen 3. Le Ryzen 9 5900X a ainsi obtenu un score de 633 single-core et 9482 points multi-core.

Cela représente d'emblée une hausse de performances entre 20 et 25% en single core par rapport à la puce Ryzen 9 3900X – et un gain de 15% en multi-coeurs. Et bien sûr ce n'est qu'un premier benchmark, par ailleurs dans un outil qui n'est pas forcément le plus utilisé pour évaluer et comparer les performances des PC. D'autant que des données techniques importantes manquent pour pouvoir interpréter ce résultat.

On ne connaît pas, notamment, sa fréquence d'horloge de base et boost aussi bien en euros simple qu'en multi-coeurs. Ni quels étaient les paramètres de la puce utilisée dans ce test – ce qui pourrait impacter significativement le résultat. Ce benchmark ne permet par ailleurs pas d'apprécier réellement la hausse du nombre d'instructions par cycle (IPC) d'une génération à l'autre. Notamment la part des améliorations qui sont liées à l'architecture Zen 3.

Selon une fuite fin septembre, le Ryzen 9 5900X serait lui aussi gravé en 7 nm avec une hausse des IPC de 20%. La fréquence de boost pourrait atteindre les 5 GHz pour un TDP autour de 150W. Des infos qui restent bien sûr à confirmer. On devrait néanmoins rapidement en savoir plus avec la présentation des nouvelles puces AMD dès la semaine prochaine.