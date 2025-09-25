Alors qu’Intel est en difficulté face à ses concurrents comme AMD ou Qualcomm, l’entreprise envisage d’augmenter de 10 % le prix de ses processeurs les plus abordables et populaires. Voici les facteurs qui pourraient expliquer cette décision.

Longtemps leader mondial dans la fabrication de processeurs, Intel se retrouve en difficulté face à son rival AMD, mais aussi face aux nouveaux acteurs tels que Qualcomm. L’entreprise a du mal à écouler ses processeurs les plus récents, les utilisateurs leur préférant les CPU plus anciens – et dépourvus d’IA.

Les Meteor Lake de 2024 et les Lunar Lake 2025 ont du mal à se faire un nom à côté de leurs prédécesseurs : les Raptor Lake, dont les prix sont plus abordables. Si les fabricants tiers favorisent les Raptor Lake, c’est pour contenir les prix et ainsi rendre leurs ordinateurs portables plus séduisants en termes de rapport qualité-prix. Mais la dernière décision d’Intel pourrait bouleverser cet équilibre.

Le prix des processeurs Raptor Lake d’Intel pourrait grimper de 10 %

Intel envisagerait d’augmenter de 10 % les prix de ses puces Raptor Lake de 13e et 14e génération d’après un rapport publié par DigiTimes. Cette initiative découlerait du phénomène évoqué plus haut : les dernières puces boostées à l’IA d’Intel connaissent des ventes réduites. Et l’on peut se demander si le lancement de la génération des Panther Lake attendue pour 2026 – et dont l’Acer Swift 16 AI sera le premier PC du marché à en être équipé – n’a pas conforté cette considération.

Autre facteur qui pourrait expliquer cette hausse envisagée par Intel : étant en rupture de stock depuis le milieu de l’année, la disponibilité de ses processeurs Raptor Lake reste limitée. Pour rappel, la 13e génération de processeurs Intel est la première gamme Raptor Lake et la 14e en était une mise à jour. Et selon nos confrères de Wccftech, malgré son lancement en 2023, la 14e génération reste la référence pour les performances gaming face au CPU Arrow Lake (Core Ultra 2) d’Intel – l’explication demeurant un meilleur rapport qualité-prix.

Si cette hausse est avérée, elle risque d’alimenter les plaintes des fabricants qui privilégiaient les puces Raptor Lake au détriment des Meteor Lake et Lunar Lake considérées comme trop onéreuses. Bien qu’elle ne soit pas encore visible chez les constructeurs tiers, il ne serait pas étonnant qu’elle engendre une augmentation des tarifs – probablement jusqu’à 20 dollars par modèle. Si Intel veut s’imposer de nouveau, l’entreprise devra frapper fort avec la génération Panther Lake, qu’on ne peut qu’espérer performante et surtout plus abordable.