AMD dégaine les RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT, de nouvelles cartes graphiques surpuissantes

AMD vient d'annoncer le lancement de trois nouvelles cartes graphiques, à savoir les Radeon RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT. Ces trois GPU viennent compléter la gamme des RX 6000 basées sur l'architecture RDNA 2. On fait le point sur leurs caractéristiques, leur prix et leur disponibilité.

Après avoir présenté en janvier 2022 la Radeon RX 6500 XT et la RX 6400 en avril 2022, AMD revient en ce 11 mai avec trois nouvelles cartes graphiques pour sa dernière gamme basée sur l'architecture RDNA 2. L'équipe rouge lance ce mercredi les AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT.

Comme le précise le constructeur, ces trois PGU sont dotés de fréquences plus élevées, d'une mémoire GGDR6 plus rapide et de logiciels et micrologiciels améliorés par rapport aux précédents produits. Il s'agira vraisemblablement des dernières RX 6000 avant l'arrivée des Radeon 7000. Mais que proposent-elles dans le détail ?

La Radeon RX 6950 XT, l'adversaire de la RTX 3090

Commençons si vous le voulez bien par la RX 6950 XT, une carte graphique surpuissante pensée pour se frotter à la RTX 3090 de Nvidia. Il faut dire qu'avec une fréquence en jeu de 2,1 GHz couplée à ses 16 Go de mémoire GDDR6 haute vitesse, le GPU a les arguments nécessaires pour se mesurer à la machine de guerre de son concurrent. Voici ses spécifications dans le détail :

Unités de calcul : 80

GGDR6 : 16 Go

Fréquence en jeu : 2,1 GHz

Fréquence en boost : Jusqu'à 2,31 GHz

Interface mémoire : 256-Bit

Bande passante mémoire avec AMD Infinity Cache : Jusqu'à 11728 GB/s

TBP : 335 W

Prix : 1099 $ ou 1044 € (après conversion)

AMD a publié un tableau comparatif des performances sur plusieurs jeux populaires en 4K avec les options graphiques au maximum, face à la RTX 3090 et la RTX 3090 Ti. Sur la majorité des titres, la Radeon RX 6950 XT dépasse la RTX 3090, comme sur Doom Eternal (150 FPS), Forza Horizon 5 (62 FPS) ou encore Far Cry 6 (89 FPS).

La Radeon RX 6750 XT fait face à la RTX 3070

La Radeon RX 6750 XT va tenter en toute logique de s'imposer face à la RTX 3070 ou encore la RTX 3060 Ti. Elle embarque 40 unités de calcul, 12 Go de mémoire GDDR6, pour une fréquence en jeu et en boost de 2,495 GHz et 2,6 GHz. Côté interface mémoire, il faudra compter sur 192-Bit. Via l'AMD Infinity Cache, la bande-passante mémoire monte jusqu'à 1728 GB/s. Quant à TBP (soit la puissance totale de la carte graphique), la RX 6750 XT affiche 250W. L'équipe rouge proposera cette carte à 549 $, soit 521 € après conversion.

Ici encore, la RX 6750 XT devrait offrir de belles performances en jeu, comme en témoigne le tableau d'AMD avec un nombre de FPS supérieur ou égal sur les titres précédemment cités.

Un RX 6650 XT comme alternative à la RTX 3060

Sans surprise, la RX 6650 XT viendra s'imposer comme alternative à la RTX 3060. Voici ces spécificités :

Unités de calcul : 32 Go

GDDR6 : 8 Go

Fréquence en jeu et en boost : 2,410 GB/s et jusqu'à 2,635 GB/s

Interface mémoire : 128-bit

Bande-passante mémoire effective avec AMD Infinity Cache : jusqu'à 469 GB/s

TBP : 180 W

Prix : 339 $ ou 379 € après conversion

Une fois encore, le benchmark d'AMD met en avant d'excellentes performances en jeu. Notez qu'ici, les écarts se creusent nettement entre la RX 6650 XT et la RTX 3060. Le GPU de milieu de gamme d'AMD enterre sa concurrente, avec des différences de plusieurs dizaines de FPS sur Doom Eternal ou encore F1 2021.

Comme le rappelle AMD, ces trois cartes graphiques profitent des dernières technologies mises au point par AMD comme l'AMD FSR 1.0, un système que l'on peut comparer au DLSS de Nvidia. Le Smart Access Memory (SAM) permet quant à lui d'obtenir des performances supérieures avec votre GPU si vous êtes propriétaire également de certains processeurs ou cartes mères AMD Series 500. On n'oublie pas l'AMD Infinity Cache qui réduit la latence et la consommation d'énergie du GPU.

Date de sortie, modèles custom, on fait le point

D'après AMD, ces trois cartes graphiques sont disponibles dès aujourd'hui, auprès des revendeurs et partenaires fabricants comme ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI ou encore Sapphire, PowerColor, XFX et Yeston. Notez que MSI a d'ores et déjà dévoilé ses modèles customs. En effet, la marque ajoute ses versions à deux gammes existantes pour l'occasion :

La série Gaming X inclut donc trois variantes de la RX 6950 XT, de la RX 6750 XT et de la RX 6650 XT, toutes équipées d'un système de refroidissement haut de gamme constitué notamment des ventilateurs TORX Fan 4.0

La série Mech s'agrandit donc avec deux références : les MSI Radeon RX 6750 XT et RX 6650 XT. Elles sont équipées des ventilateurs TORX Fan 3.0 de MSI

Rendez-vous sur le site de MSI pour consulter les prix de ses modèles custom.