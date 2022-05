GeForce RTX 4000 : les prochaines cartes graphiques de Nvidia pourraient arriver dès l’été 2022

La nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 4000 « Ada Lovelace » de NVIDIA pourrait arriver plus tôt que prévu, puisqu’un leaker annonce désormais un lancement dès le troisième trimestre de cette année.

Selon le leaker @kopite7kimi, spécialiste des cartes graphiques Nvidia, la société pourrait sortir sa nouvelle série « Ada Lovelace » au début du troisième trimestre de cette année, c'est-à-dire en juillet ou en août 2022. Cela va à l'encontre de la plupart des prévisions précédentes qui indiquaient que la série GeForce RTX 4000 pourrait être lancée en septembre au plus tôt, même si certains avaient également évoqué une sortie dès juillet.

Un lancement en plein été ne serait pas sans précédent. La gamme GeForce RTX 2000 Super avait été dévoilée le 2 juillet 2019, tandis que les premières cartes graphiques de la série RTX 3000 ont été annoncées début septembre 2020. Une sortie dès cet été pourrait donc couper l’herbe sous le pied d’AMD, qui prévoit également de lancer au quatrième trimestre une nouvelle série de cartes graphiques Navi 31.

Les GeForce RTX 4000 s’annoncent deux fois plus puissantes que les RTX 3000

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fuites s’enchaînent concernant les caractéristiques techniques des prochaines cartes graphiques de Nvidia. Il semblerait que la RTX 4090 soit par exemple deux fois plus rapide que la RTX 3090 Ti, puisqu’elle atteindrait les 100 TFLOPs.

Il n’est pas vraiment étonnant de voir les performances des prochaines cartes graphiques Nvidia s’envoler, puisque le fabricant compte également doubler la consommation des GPU de la génération Ada Lovelace. Il faudrait donc prévoir une alimentation de près de 1500W si vous comptez vous procurer la carte graphique la plus puissante de cette génération.

Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir plus au sujet des GeForce 4000 Ada Lovelace, puisque la sortie approche à grands pas. Selon le calendrier habituel des sorties de Nvidia, la société dévoilerait d'abord ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4070, gardant ses cartes graphiques haut de gamme GeForce RTX 4090 Ti et GeForce RTX 4090 pour plus tard. Le géant américain pourrait notamment attendre qu’AMD dévoile ses propres cartes pour pouvoir contre-attaquer.