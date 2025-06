Amazon va remplacer ses employés par de l’IA, son patron ne s’en cache pas

Andy Jassy, directeur général d'Amazon, prévient ses employés que l'intelligence artificielle va remplacer certains d'entre eux dans les années à venir. Le compte à rebours et lancé.

L'intelligence artificielle est une menace pour l'emploi. C'est en tout cas ce que disent les experts de l'ONU qui estiment que 40 % des travailleurs seront impactés par l'intelligence artificielle. Et ils ne sont pas les seuls à dresser un portrait pessimiste de l'avenir. On sait déjà qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Les technologies basées sur l'IA vont devenir de plus en plus performantes et seront de plus en plus présentes dans notre quotidien, dont le travail.

Autant se préparer dans ce cas. Andy Jassy, le grand patron d'Amazon, a décidé qu'il valait mieux jouer franc jeu avec les 1,5 millions de personnes qui travaillent pour lui dans le monde. Dans un mémo interne consulté par la BBC, ils les encouragent à “être curieux au sujet de l'IA“, et surtout à se préparer à la suite.

L'IA va remplacer de plus en plus d'employés chez Amazon, son patron les prévient

“Nous aurons besoin de moins de personnes pour effectuer certains des travaux qui sont accomplis aujourd'hui, et de plus de personnes pour effectuer d'autres types de travaux. […] Il est difficile de savoir exactement ce qu'il en sera au fil du temps, mais dans les prochaines années, nous prévoyons une réduction de l'effectif total de l'entreprise à mesure que nous réaliserons des gains d'efficacité grâce à l'utilisation intensive de l'IA dans l'ensemble de l'entreprise“, écrit Andy Jassy.

La déclaration a le mérite d'être claire sur les intentions du PDG, à défaut d'indiquer qui seront les personnes concernées. Certains grands noms de la Tech sont optimistes sur la question, affirmant que l'IA va créer des emplois en même temps qu'elle en supprimera.

Pour Geoffrey Hinton, considéré comme l'un des pères de l'intelligence artificielle, c'est se voiler la face. “Si [l'IA] peut effectuer tous les travaux intellectuels humains ordinaires, quels nouveaux emplois va-t-elle créer ? Il faudrait être très qualifié pour occuper un poste dont elle ne pourrait pas se charger“. Difficile de savoir qui a raison à ce stade, mais une chose est sûre : ceux qui ont déjà été remplacés par l'IA en gardent un très mauvais souvenir.