Amazon prépare une surprise pour les utilisateurs d’Alexa Plus… mais elle pourrait vous coûter cher

Amazon s’apprête à faire évoluer son assistant vocal Alexa Plus. Une décision vient d’être évoquée, et elle pourrait bien changer la façon dont vous l’utilisez. Pour certains, cela pourrait même avoir un coût inattendu.

Les assistants vocaux évoluent rapidement avec l’arrivée de l’intelligence artificielle générative. ChatGPT, Claud AI ou encore Gemini Live sur smartphone ont transformé l’interaction avec les machines en une conversation fluide et contextuelle. Désormais, l’IA peut observer, analyser et répondre en temps réel. Face à cette révolution, Amazon doit faire évoluer son assistant Alexa pour rester dans la course, en s’appuyant sur ses forces : l’écosystème Echo, les services Prime et la vente en ligne.

Amazon suit cette tendance avec Alexa Plus, son assistant vocal nouvelle génération, présenté en février. Lors de son annonce, la firme promettait un outil capable de comprendre le contexte, de gérer des tâches variées et d’interagir plus naturellement avec les appareils connectés. Ce dernier est pensé pour concurrencer Gemini, Copilot et la nouvelle vague d’assistants dopés à l’IA. Aujourd’hui, la société dévoile les premières pistes de monétisation de ce service.

Amazon veut rentabiliser son IA avancée Alexa Plus avec des publicités ciblées et un abonnement sans pub à prix plus élevé

Lors d’une conférence téléphonique, le PDG Andy Jassy a indiqué que les échanges vocaux prolongés avec Alexa Plus ouvrent la porte à l’intégration de publicités dans les réponses. Un modèle déjà présent sur les appareils Echo classiques, avec des suggestions commerciales ou des écrans sponsorisés. L’IA pourrait aller plus loin, avec des résultats sponsorisés intégrés aux conversations.

Actuellement gratuit pour les abonnés Prime, Alexa Plus coûte 19,99 dollars (environ 18,50 €) par mois pour les autres utilisateurs. Une version encore plus chère, mais sans publicité, serait à l’étude. Ce modèle rappelle celui adopté pour Prime Video, où les utilisateurs doivent payer davantage pour éviter les annonces. Reste à savoir si les fonctions avancées promises – comme la navigation sur des sites tiers ou la gestion contextuelle des tâches – suffiront à justifier un tel abonnement. Pour l’instant, cette version plus de l’intelligence artificielle d’Amazon est toujours en phase de test, et son efficacité réelle reste à démontrer.