L’IA a déjà commencé à voler des emplois, voici les secteurs les plus touchés

L'IA remplace les employés peu expérimentés dans certains secteurs, mettant en péril la formation des jeunes profils.

Les progrès fulgurants réalisés en matière d'IA ces dernières années font craindre une crise de l'emploi imminente. D'après une étude qui vient d'être publiée par des chercheurs de l'université de Stanford, le phénomène de remplacement des employés par des IA a même déjà commencé. “Depuis l'adoption généralisée de l'IA générative, les travailleurs en début de carrière (âgés de 22 à 25 ans) dans les professions les plus exposées à l'IA ont connu une baisse relative de 13 % de leur emploi”, alerte le rapport.

Les secteurs les plus touchés par l'adoption de l'IA sont ceux du service client et du développement logiciel. Dans ces deux branches, il est possible d'utiliser l'IA pour automatiser le travail. Ce sont les emplois les moins qualifiés qui sont supprimés. Pour l'instant, on ne constate pas de danger pour les travailleurs plus expérimentés, même dans les domaines les plus sensibles à l'arrivée de l'IA.

Les IA remplacent les développeurs les moins expérimentés

L'impact de l'IA sur le marché de l'emploi ne semble pas encore avoir de conséquences sur les salaires. Mais à terme, si de nombreux emplois sont supprimés au profit de l'IA, on peut penser que les entreprises vont faire jouer la concurrence entre les candidats pour négocier des rémunérations à la baisse. Dans les pays où le salaire minimum est faible, ces types de postes pourraient souffrir.

Certains domaines sont moins exposés à l'IA et ne subissent à ce jour aucune répercussion sur les embauches. C'est le cas des métiers à la santé, comme les soins infirmiers. Notez que l'étude a été menée pour les États-Unis et qu'il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs économiques, comme les variations des taux d'intérêt.

La recherche de Stanford vient en tout cas renforcer la constatation selon laquelle le monde de la tech risque de souffrir particulièrement de l'IA. Un paradoxe, alors qu'elle en est justement à son origine. Nous vous expliquions déjà il y a quelques jours que les entreprises supprimaient leurs emplois de développeur junior, dont les tâches peuvent désormais être automatisées.