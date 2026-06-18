Amazon réduit de moitié le prix du Fire TV Stick 4K Select : ce petit dongle redonne un second souffle aux vieilles TV

Amazon propose actuellement le Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 €, soit une réduction de plus de 50 % par rapport à son prix conseillé. Il s’agit d’une offre estampillée Prime, mais si vous n’êtes pas encore membre, il suffit de vous inscrire gratuitement en profitant de l’offre d’essai.

Découvrir l'offre

Les Fire TV sont des alternatives très populaires aux dongles HDMI multimédia sous Android TV. Ils offrent justement une expérience différente, avec une interface propre à Amazon. Le Fire TV Stick 4K Select est l’un des modèles les plus accessibles de la marque.

Il profite actuellement d’une forte réduction sur Amazon qui enchaîne les promotions en ce moment à quelques jours du Prime Day. Cette offre est d’ailleurs proposée en avant-première de l’événement. Elle est donc réservée aux membres du programme. Mais comme d’habitude, tout le monde peut en profiter en s’inscrivant gratuitement pour 30 jours. Le Fire TV Stick 4K Select passe ainsi à moitié prix, à 26,99 € au lieu de 54,99 €.

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Fire TV Stick 4K Select : ce que change Vega OS

Lancée à l’automne 2025, c'est le nouveau modèle 4K d'entrée de gamme de la marque. C’est aussi l’un des premiers appareils de la marque à adopter Vega OS, le nouvel OS maison d’Amazon.

Contrairement à Fire OS, qui reposait sur Android, Vega OS a été développé indépendamment. Amazon contrôle désormais l'ensemble de la plateforme et n'a plus besoin de s'appuyer sur le système de Google pour faire évoluer ses appareils. Pour l'utilisateur, cette transition se traduit par une interface plus fluide, un accès rapide aux principales plateformes de streaming et une intégration renforcée de l'assistant Alexa.

On y retrouve également les principales plateformes de streaming comme Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube ou encore Apple TV+. Toutes ces applications sont regroupées au même endroit, ce qui évite de jongler constamment entre plusieurs menus.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Select prend en charge la définition 4K Ultra HD, ainsi que les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Amazon fournit également sa télécommande vocale Alexa, qui permet de lancer une application, rechercher un film ou piloter certains équipements connectés sans quitter son canapé.