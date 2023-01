Amazon Prime Video : les séries HBO débarquent sur la plateforme grâce au nouveau Pass Warner

Via un communiqué de presse, Amazon Prime Video et la Warner Bros. Discovery viennent d'annoncer le lancement du Pass Warner. Grâce à cette nouvelle option payante, les abonnés pourront retrouver l'ensemble des séries HBO ainsi que les douze chaînes de Warner Bros. Discovery. Pour l'occasion, Amazon confirme que la série The Last of Us sera disponible sur sa plateforme, sans surcoût supplémentaire.

Comme vous le savez peut-être, la très attendue série HBO The Last of Us doit débarquer ce 15 janvier 2023 sur HBO Max aux Etats-Unis et dans les autres pays où le service est disponible. En France, la plateforme de streaming d'HBO n'est pas encore sur le marché.

La question de la plateforme choisie pour diffuser The Last of Us dans l'Hexagone est restée sans réponse pendant un long moment. Enfin, jusqu'à maintenant. En effet, les récentes rumeurs qui ont évoqué une diffusion de la série The Last of Us sur Amazon Prime Video ont vu justes.

La surprise du jour, un « Pass Warner » (incluant Eurosport) lancé en mars sur Amazon Prime Video… mais pour le moment pas de prix communiqué pour l’abonnement 👀 pic.twitter.com/MnJw66Pibs — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 12, 2023

Amazon et la Warner lancent le Pass Warner, l'option dédiée aux séries HBO

Dans un communiqué de presse succinct relayé sur Twitter ce jeudi 12 janvier 2023, la compagnie américaine et la Warner Bros. Discovery ont annoncé le lancement du Pass Warner. Cette nouvelle offre payante et exclusive à l'Hexagone permettra aux abonnés d'accéder à l'ensemble des séries HBO, sans oublier les 12 chaînes du studio américain comme Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network ou encore CNN.

Cette nouvelle option sera disponible sur abonnement pour les membres Amazon Prime dès le mois de mars 2023. Concernant le prix de cette offre, l'information n'a pas encore été communiquée par le géant du e-commerce. Histoire d'inciter les utilisateurs à passer le pas et opter pour cette option supplémentaire, Amazon précise également que tous les abonnés pourront accéder à la série HBO The Last of Us sur Prime Video dès sa sortie en France le 16 janvier, et ce sans surcoût.

Tout comme le proposait OCS en son temps, chaque épisode sera disponible le lendemain de sa diffusion aux USA. Et oui, il faudra malheureusement se contenter d'un épisode par semaine. Pas de bingewatching possible pour The Last of Us.