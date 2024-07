Amazon Prime Video est réputé pour ses programmes. En revanche, difficile de saluer son interface vieillotte et brouillonne. Fort heureusement, le géant américain a enfin décidé de s'attaquer au problème. Il était temps.

Avec ses 175 millions d'utilisateurs au compteur, Amazon Prime Video peut se targuer d'être le numéro 2 mondial des plateformes de streaming. Un succès que le service doit en majeure partie à son catalogue d'exclusivités, comme The Boys évidemment, ou encore Reacher, Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir, Citadel, ou encore la série évènement Fallout.

En revanche, une chose est certaine, sa popularité n'est pas due à son interface ! Pour cause, cela fait des années maintenant que les utilisateurs se plaignent du manque d'ergonomie et de clarté de l'interface de Prime Video. Certes, l'application a bien eu le droit à un gros ravalement de façade en 2022, mais cela n'a pas suffit à gommer ces soucis bien spécifiques.

Amazon Prime Video revoit enfin l'organisation de son interface, ouf !

Bonne nouvelle toutefois pour les abonnés, Amazon vient d'annoncer ce mardi 23 juillet le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour sa plateforme. Avec cette MAJ, le géant américain entend améliorer l'expérience utilisateur. Cela passe notamment par des retouches sur l'interface. Ainsi, une nouvelle barre de navigation va faire son apparition sur la partie supérieure de l'écran. Ici, vous trouverez plusieurs catégories, à savoir :

Accueil

Films

Séries TV

Live TV

Prime

Max

Paramount+

Abonnements

Mine de rien, il s'agit d'une évolution de taille. Jusqu'à maintenant, tous les contenus étaient mélangés (films/séries Prime Video, films et séries payants en location, contenus Max ou Paramount+, etc.). Ce qui rendait la navigation plus que fastidieuse. Avec ce système, c'est terminé. Notez que si vous n'êtes pas abonné via Amazon à d'autres services comme Max, ils n'apparaîtront pas dans la nouvelle barre. Il sera en revanche possible d'y souscrire via l'onglet Abonnements.

Sous la barre, un carrousel se chargera de mettre en avant les programmes de chaque catégorie, qu'ils soient disponibles immédiatement avec votre offre, à l'achat ou en location.

De l'IA, pour le meilleur et pour le pire

Ce n'est pas tout puisqu'Amazon compte également ajouter un peu d'IA générative dans son appli. L'intelligence artificielle effectuera des sélections personnalisées selon vos goûts et préférences. On pourra d'ailleurs retrouver ces contenus dans un nouvel onglet “Made for You” ou “Fait pour vous”. En plus de ces recommandations, les utilisateurs pourront naviguer grâce à d'autres listes comme “Top 10 en France” ou “Séries à la mode” par exemple.

En revanche, on est un peu plus inquiet devant cette autre utilisation de l'IA. En effet, Amazon explique qu'il utilisera son modèle de langage pour rédiger et simplifier le résumé des synopsis des films et séries… Rien de rassurant, surtout quand on connaît le nombre faramineux de bugs et d'erreurs que se coltinent Prime Video depuis des années (titres incorrectes, langues manquantes, sous-titres remplis de fautes, épisodes mal rangés, etc.). D'après Amazon, le déploiement de cette mise à jour a débuté dès aujourd'hui, et tout le monde devrait pouvoir en profiter d'ici les prochains jours.