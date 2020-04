Amazon Music Unlimited : 3 mois offerts pour écouter vos morceaux musicaux préférés

Pendant tout le mois d’avril, Amazon propose une offre permettant de bĂ©nĂ©ficier gratuitement de 3 mois d’abonnement Ă son service de streaming musical Amazon Music Unlimited. Une bonne affaire pour ceux et celles qui veulent Ă©couter leurs morceaux musicaux prĂ©fĂ©rĂ©s !

Jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus, Amazon effectue une offre sur sa plateforme Music Unlimited. Ainsi, tous les nouveaux clients Amazon Music Unlimited rĂ©sidant en France mĂ©tropolitaine ont l’occasion de profiter gratuitement du service de streaming musical pendant une durĂ©e de 3 mois.

Malheureusement, ceux et celles qui sont dĂ©jĂ abonnĂ©s ne sont pas concernĂ©s par cette offre ou devront tout simplement refaire un compte. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client. Ă€ la fin des 3 mois, et sans annulation de votre part, vous serez prĂ©levĂ© de 9,99 euros par mois. L’abonnement peut ĂŞtre annulĂ© Ă tout moment.

Sans publicitĂ© et en illimitĂ©, le service Amazon Music Unlimited propose pas mal de services comme un mode hors connexion permettant d’écouter votre musique sans connexion internet (une fois après l’avoir tĂ©lĂ©chargĂ©e) ou le mode mains-libres grâce Ă l’assistant vocal Alexa. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Amazon Music et demander Ă Alexa de jouer de vos morceaux musicaux sans avoir Ă utiliser votre smartphone ou votre tablette.