Amazon Music HD : 3 mois offerts au service de streaming musical

Amazon Music HD, le service de streaming musical du géant de l'e-commerce est proposé gratuitement pendant une période de trois mois. Une offre idéale qui permet de découvrir le service et s'en faire une idée avant d'y souscrire pour de bon.

Vous aimeriez essayer Amazon Music HD ? Amazon propose en ce moment une offre d’essai gratuit de 3 mois (4 mois gratuits pour les membres Prime). Elle s'applique uniquement aux offres individuelles Amazon Music Unlimited HD. Elle n'est pas disponible pour les personnes qui sont déjà abonnées. Cela dit, rien ne vous empêche de créer un nouveau compte pour en profiter.

Amazon stipule dans les conditions de l'offre que celle-ci n'est valable qu’une fois par client et compte client. Au terme des trois mois, l'abonnement à Amazon Music HD sera reconduit automatiquement au tarif mensuel de 9,99 € jusqu’à sa résiliation. Mais puisque c'est sans engagement, vous pouvez l'annuler à tout moment sans frais.

Le service Amazon Music HD, vous donne accès à un catalogue de plus de 75 millions de titres en HD. Il est en plus de cela, sans publicités et en illimité. On retrouve également un mode hors connexion qui permet d’écouter votre musique sans connexion internet (une fois après l’avoir téléchargée). Un mode mains-libres est également de la partie grâce à l'assistant vocal Alexa. Très facile à utiliser, il suffit d'ouvrir l’application Amazon Music et demander à Alexa de jouer les morceaux musicaux sans avoir à utiliser le smartphone ou la tablette.

Si vous n'êtes pas convaincus par l'offre en question, il existe d'autres services de streaming musicaux comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore YouTube Music.