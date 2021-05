Amazon : la vidéosurveillance débarque sur les nouveaux Echo Show 5 et Show 8

Amazon lance deux nouvelles versions de ses écrans connectés Echo Show 5 et Echo Show 8. Au programme, des améliorations notables au niveau des caméras, une fonction de vidéosurveillance, et un nouveau processeur pour l'Echo Show 8.

Amazon continue d'améliorer la formule de ces différents écrans connectés. Tandis que le récent Echo Show 10 s'est doté d'un écran pivotant, c'est au tour des Echo Show 5 et Show 5 d'être remis à niveau. Ces modèles estampillés 2021 profitent de nombreuses améliorations, notamment du côté de la caméra et des fonctionnalités offertes.

Commençons tout d'abord pour l'Echo Show 8, qui profite d'un nouvel écran HD de 8″ et haut-parleurs stéréo, pour une meilleure qualité sonore. On trouve dans le coin supérieur droit de la dalle un capteur de 13 MP, équipée du cadrage automatique. Pratique lorsqu'on a un peu la bougeotte durant une conversation vidéo (jusqu'à 7 participants au maximum). On notera l'intégration d'un bouton pour désactiver la caméra et les microphones de l'appareil, ainsi qu'un cache à faire glisser sur le capteur pour préserver votre intimité.

Bien entendu, on retrouve l'intégralité des possibilités offertes par Alexa comme le contrôle vocal des objets connectés, le rappel de vos rendez-vous, la météo, etc. Notez que vous pourrez également lancer les services de streaming les plus populaires sur votre Echo Show 8, comme Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer.

Les Echo Show 5 et Show 8 se transforment en caméra de surveillance

Plus non négligeable, l'Echo Show 8 propose désormais une fonction de vidéosurveillance. Via l'appli Alexa, vous pourrez donc consulter le flux vidéo en direct de votre écran connecté. Cette fonctionnalité est également présente sur le nouvel Echo Show 5. Et justement, quelles sont les nouveautés notables du concurrent direct du Google Nest Hub ?

Sans surprise, on retrouve l'ensemble des fonctionnalités phares de la gamme Echo : les applis de routine (calendrier, réveil, radio, etc.), le contrôle vocal des objets connectés, les appels vidéo et la diffusion des différents services précédemment cités. Il faudra toutefois se contenter d'un écran 5,5″ et d'un capteur 2 MP. Ici aussi, le cache-caméra et le bouton d'arrêt du microphone et du capteur répondent à l'appel.

Pour l'heure, les Amazon Echo Show 5 et Show 8 2021 sont en précommande sur le site du géant du e-commerce jusqu'au 9 juin 2021, aux prix respectifs de 84,99 € et 129,99 €. L'Echo Show 8 se décline en anthracite et blanc, tandis que vous pourrez choisir entre trois coloris pour l'Echo Show 5 entre anthracite, blanc et bleu.