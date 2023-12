Des Google Home et Home Mini deviennent soudainement inutilisables

De nombreux utilisateurs des premières générations de Google Home et Home Mini signalent des problèmes soudains de fonctionnement, rendant leurs appareils inutilisables. Google enquête activement sur cette situation.

Google Home, dont fait partie la gamme d'enceintes connectées de Google au même titre que Nest, s’est installé dans de nombreux foyers. Elle offre une intégration poussée avec divers appareils domestiques, notamment les autres produits matériels de la firme américaine (Pixel, Google TV, Chromecast) et une interaction vocale intuitive. Le produit propose des fonctionnalités telles que le contrôle rapide des objets connectés (lumières, thermostats, portes de garage, etc.) depuis l'écran de verrouillage. Elle a ainsi su se positionner comme un assistant domestique polyvalent et efficace.

L'application associée Google Home a elle-même évolué pour offrir une meilleure gestion des appareils connectés de la maison. De plus, l'intégration d'une intelligence artificielle avancée pour mieux contrôler les appareils de la maison a rendu Google Home encore plus intelligent et réactif. Mais comme tout produit électronique, Google Home connait quelques ratés.

Un problème technique inattendu pour les enceintes Google Home et Home Mini

En effet, un problème technique majeur a récemment émergé, affectant les premières générations de Google Home et Home Mini. De nombreux utilisateurs signalent que leurs enceintes sont soudainement devenues inutilisables. Elles sont tout simplement briquées (ou “Bricked” en anglais). Les appareils, au lieu de s'allumer normalement, démarrent leur phase de démarrage et plantent. Ses 4 diodes au-dessus sont allumées en continu, indiquant un dysfonctionnement. Et c'est tout.

Y’en a qui ont un Google home 1st gen avec les 4 LEDs freeze comme ça avec impossible de faire une remise à 0. Le support Google me dit juste que l’appareil est devenu obsolète et que y’a rien à faire 🤡 pic.twitter.com/9320k6GSvq — Gaspard 🏆 (@GaspardMon) December 11, 2023

Google a reconnu officiellement le problème et annonce travailler activement à une solution. La firme demande aux utilisateurs affectés de partager des rapports de dispositif et des retours via l'application Google Home. Bien sûr, ces modèles sont considérés comme obsolètes par la marque américaine et ils ne reçoivent plus de mise à jour majeure. Mais ils peuvent encore recevoir des mises à jour critiques. Il y a donc un espoir que Google parvienne à émettre un correctif.

Le problème des enceintes Google Home “briquées” n'est pas un cas isolé dans l'univers de la technologie. Des incidents similaires ont été observés dans d'autres produits. On citera par exemple le bug étrange sur un iPhone dont le réveil sonne à une heure non programmée, les bugs récurrents sur Netflix affectant les utilisateurs, ou encore les SSD externes de SanDisk tombant en panne à cause de soudures défectueuses. Aucun produit n'est vraiment à l'abri d'un problème technique.