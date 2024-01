Samsung lance une enceinte capable de se fondre dans le décor

Samsung vient de présenter Music Frame, une enceinte connectée capable de se fondre dans le décor. A l'image des TV The Frame, cet appareil pourra prendre l'apparence d'une oeuvre d'art, pour s'intégrer harmonieusement à votre intérieur.

Souvenez-vous en 2017, Samsung a frappé fort en lançant une nouvelle gamme de TV lifestyle : The Frame. Derrière ce nom se cache un concept simple, mais fort : les TV The Frame ont été conçues pour se fondre parfaitement dans la décoration intérieure de l'utilisateur. Une fois éteintes, elles se transforment en oeuvre d'art personnalisable.

Cette formule accrocheuse a rencontré un grand succès auprès des consommateurs. On s'attendait forcément à ce que le constructeur sud-coréen reprenne ce concept sur d'autres appareils. C'est maintenant chose faite, 7 ans après le lancement des TV The Frame. A l'occasion du CES 2024, Samsung vient de présenter Music Frame, une enceinte connectée cachée dans un cadre mural.

A lire également : Samsung présente The Sero : ce faux miroir cache une télévision qui pivote

Samsung lance The Music Frame, des enceintes invisibles

Vous l'aurez compris, on retrouve cette idée de rendre invisible l'enceinte au premier coup d'oeil. Il y a toutefois quelques différences avec les TV. Pour cause, pas d'écran ici servant à diffuser des oeuvres d'art ou des pochettes d'album (ce qui aurait été assez fantastique), mais un simple cadre photo personnalisable derrière lequel se cache l'enceinte. Rien de révolutionnaire donc, puisqu'on retrouve déjà des concepts similaires chez Ikea ou encore Sonos.

D'après Samsung, les utilisateurs pourront acheter différentes impressions pour personnaliser le cadre de l'enceinte lorsque le produit sera disponible. Aucune date de sortie n'a été évoquée pour l'instant. “Cette enceinte connectée et personnalisable est compatible SmartThing et offre un son surround puissant. Music Frame embarque la technologie Q-Symphony pour se connecter aux téléviseurs et barres de son Samsung afin de renforcer l'immersion sonore. Elle s'intègre parfaitement à son environnement avec la possibilité de personnaliser son cadre et l'oeuvre d'art affichée”, écrit le constructeur dans un communiqué de presse officiel.

Quid du prix ? Sur ce point encore, il faudra faire preuve de patience. On est loin de la simple enceinte Bluetooth. Au delà de son design novateur, The Music Frame peut également servir à compléter une installation sonore grâce à la compatibilité avec Q-Symphony. Néanmoins, le choix du fabricant d'opter pour un simple cadre physique personnalisable au lieu d'un écran va probablement réduire le ticket d'entrée. Pour rappel, les propositions de Sonos et d'IKEA sont facturées à moins de 200 euros.

Source : Samsung