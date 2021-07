Amazon développe son propre radar Soli pour surveiller votre sommeil

Selon une récente certification du FCC, l'agence des fréquences américaines, Amazon pourrait équiper sa prochaine enceinte Echo Show avec un radar qui reprend le concept du détecteur de gestes Soli de Google. Cette technologie permettra à l'appareil de surveiller votre sommeil, entre autres.

Souvenez-vous, en 2019, Google lance le Google Pixel 4. Le nouveau flagship de la firme de Mountain View se différencie de la concurrence grâce à la présence d'une technologie en particulier : le radar Soli. Pour résumer, cette puce émet des ondes radio afin de “scanner” les éléments aux alentours, comme votre main par exemple. De fait, le capteur est en mesure de reconnaître des gestes, gestes qui seront ensuite converties en commandes directement sur l'appareil.

Une technologie prometteuse, mais toutefois jugée trop cher par Google pour être intégrée au Pixel 5. Néanmoins, le radar Soli a fait son retour cette année sur le dernier Nest Hub de Google lancé en mars 2021. Il permet ici de contrôler l'enceinte connectée avec des gestes, mais offre également une fonction de surveillance du sommeil en analysant notamment les mouvements de votre corps et votre respiration.

Amazon planche sur son propre radar Soli

Or, comme en atteste une récente certification du FCC, l'agence nationale américaine des fréquences, Amazon travaille actuellement sur une technologie similaire. D'après ces documents, l'institution a accordé à Amazon la permission d'utiliser des “capteurs radar” dans des appareils non nommés afin d'autoriser des contrôles sans contact “en capturant le mouvement dans un espace tridimensionnel”.

Vous en conviendrez, cette description rappelle énormément le radar Soli de Google. En outre, le dossier de la FCC précise que ces capteurs radar pourront être utilisés pour améliorer “la sensibilisation et la gestion de l'hygiène du sommeil”. Comme dit plus haut, aucun appareil n'est directement cité, mais il est toutefois précisé qu'Amazon pourra exploiter cette technologie dans des appareils non mobiles.

En d'autres termes, la nouvelle Amazon Echo Show, le prochain écran connecté de l'entreprise américaine, semble être le candidat parfait pour accueillir cette technologie. “La capacité de reconnaître les gestes de la main sans contact des utilisateurs pour contrôler un appareil pourrait aider les personnes souffrant de handicaps moteurs, vocaux ou tactiles, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la productivité et de la qualité de vie de nombreux utilisateurs américains”, écrit Amazon.

Source : Android Central