Amazon Echo : ce que vous devez absolument faire avant de vous en séparer

Avant de remplacer votre enceinte Amazon Echo, mieux vaut désynchroniser votre compte sous peine de laisser son futur propriétaire acheter des produits en utilisant vos coordonnées bancaires ! Pour plus de sécurité, vous pouvez également la restaurer aux paramètres d'usine. On vous explique comment faire.

Si vous avez acquis une nouvelle Amazon Echo à Noël, il est possible que soyez pressé de vous séparer de votre ancien modèle. Toutefois, revendre l'enceinte à une personne tierce n'est pas sans risque. En plus de la faille critique d'Alexa qui permet d’accéder à vos données personnelles, le futur propriétaire peut être capable de se servir de votre compte pour effectuer des achats sur la plateforme de e-commerce.

Pas de panique, il existe une solution simple pour éviter ce désagrément. Pour ce faire, vous devez effacer toutes les informations enregistrées dans votre enceinte. Seulement quelques étapes sont nécessaires pour atteindre ce but et ainsi éviter que vous partagiez vos avantages Prime avec un inconnu. Voici exactement ce qu'il faut faire.

Comment désynchroniser son compte Amazon ?

La première étape est donc d'effacer toute trace de votre compte Amazon de votre enceinte Echo. Pour cela, ouvrez l'application dédiée sur votre smartphone et cliquez sur Appareils. Sélectionnez ensuite l'enceinte que vous souhaitez retirer. Scrollez jusqu'à trouver l'adresse mail de votre compte Amazon et cliquez sur Désenregistrez. Une fenêtre apparaît alors pour confirmer votre choix. Une fois cela fait, votre compte Amazon n'est plus accessible depuis l'enceinte Echo.

Pour plus de sécurité, il est aussi conseillé de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine. Les méthodes varient en fonction des modèles :

Première génération : Appuyez longuement sur le bouton reset se trouvant en dessous de l'enceinte jusqu'à ce que celle-ci affiche une lumière orange

Appuyez longuement sur le bouton se trouvant en dessous de l'enceinte jusqu'à ce que celle-ci affiche une lumière orange Deuxième génération : Maintenez simultanément les boutons Microphone Off et Volume bas jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse

Maintenez simultanément les boutons et jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse Troisième génération : Maintenez le bouton Action jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse

Maintenez le bouton jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse Amazon Echo Studio : Maintenez simultanément les boutons Microphone Off et Volume bas jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse

Maintenez simultanément les boutons et jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse Amazon Echo Flex : Maintenez le bouton Action jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse

Maintenez le bouton jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse Amazon Echo Show : Maintenez simultanément les boutons Mute et Volume bas jusqu'à ce qu'une lumière orange apparaisse

Votre Amazon Echo est désormais prête à commencer sa nouvelle vie !