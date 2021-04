L’écran du Google Nest Hub première génération est victime d’affreux burn-in

Des utilisateurs du Google Nest Hub de première génération rapportent sur Reddit et plusieurs forums l'apparition d'étonnants problèmes de burn-in. Des marques très visibles apparaissent sur l'écran de certaines unités après seulement un an d'utilisation. Google conseille de réinitialiser l'appareil, ce qui n'a apparemment aucun effet.

Les problèmes de burn-in concernent aussi bien les écrans LCD que les écrans AMOLED ou même les écrans CRT. Le burn-in c'est ce qui se passe lorsqu'un écran affiche pendant très longtemps la même chose. La substance qui filtre les couleurs dans les pixel se dégrade, résultant sur des décolorations très disgracieuses.

Ces brûlures laissent parfois visibles des éléments graphiques qui ne sont pas censés être affichés par l'écran, par exemple des morceaux d'un ancien fond d'écran ou un menu que vous utilisez souvent. Avec les années, les fabricants d'écrans ont redoublé d'astuces pour réduire ces problèmes de burn-in qui sont aujourd'hui assez rares sur la technologie LCD.

L'écran du Google Nest Hub victime de burn-in un an après achat

C'est néanmoins un peu moins le cas, il faut le souligner avec les écrans OLED qui ont une durée de vue significativement inférieure. L'écran du Google Nest Hub première génération, lui, est un écran LCD. On est dès lors surpris de lire un grand nombre de témoignages affirmer que l'écran de leur unité est marqué par des grosses tâches un an seulement après achat.

Google n'a pas réagi de manière officielle pour l'instant. Des représentants de la firme conseillent simplement à certains clients de réinitialiser les réglages d'usine. Selon les retours, cette manipulation ne résout pas le burn-in, qui est généralement, on vous le disait, lié à un problème de durabilité du matériel.

D'ailleurs rien ne dit à ce stade que la seconde génération d'écrans connectés sera épargnée – mais il faudra attendre pour le savoir encore quelques mois. Ce n'est pas la première fois que les clients de Google se plaignent de problèmes qualité avec certains produits – jusqu'au Pixel 4XL dont le dos en verre a tendance à se décoller sans raison.

On espère en tout cas que malgré son silence, Google est d'ores et déjà en train de faire les vérifications nécessaires sur les chaînes de production et que les propriétaires d'unités touchées seront compensés d'une manière ou d'une autre.