Un Apple HomePod avec un écran tactile ? Une photo circule déjà

Apple serait en train de travailler sur une nouvelle version de l'Apple HomePod, son enceinte connectée. La différence majeure serait la présence d'un écran tactile sur le haut de l'appareil. La photo d'un prototype supposé circule sur X (Twitter).



Dans le monde des enceintes connectées, chaque grand nom de la Tech ou presque a son modèle. Amazon à sa famille Echo, Google son Home ou son Nest, et Apple le HomePod. Plusieurs déclinaison existent. Chez la marque à la pomme, un HomePod deuxième génération, avec des améliorations discrètes, a été officiellement présenté en début d'année. Malgré l'échec commercial du premier modèle, retiré de la vente en 2021, Apple a voulu réitérer l'expérience. Depuis, des variantes seraient en test.

L'une d'elle fait surface sur le réseau social X (Twitter) par l'intermédiaire du leaker Kosutami. On y voit un HomePod reprenant le design du modèle actuel, mais avec à son sommet un large écran LCD. Sa particularité ? Il est tactile. Le prototype n'est pas qu'une coquille vide puisqu'il semble totalement fonctionnel si l'on en croit la source. Les équipes de 9to5Mac ont pu confirmer l'authenticité des photos partagées et obtenir plus d'informations à propos de l'enceinte connectée.

Apple travaillerait sur un HomePod avec écran tactile

D'après les sources du site, le HomePod avec écran tactile a pour nom de code B720. Il s'agirait d'un appareil sur lequel Apple travaillerait activement, pas d'un essai antérieur que le constructeur aurait fait lors du développement de l'enceinte connectée. Le prototype est à un stade de fonctionnement avancé, ce qui suggère la possibilité qu'il voit officiellement le jour. Pour tirer profit d'un écran LCD tactile, la marque aurait réécrit certaines applications de son système d’exploitation tvOS. Apple Music et Apple Podcasts seraient les premières concernées.

Lors de la lecture d'une musique ou d'un podcast, l'écran de l'HomePod montrerait une animation floue colorée dans les tons correspondant à la cover du titre en cours. Enfin, des éléments laissent penser que le haut de l'enceinte pourrait afficher des notifications importantes, par exemple pour répondre à un appel téléphonique ou un message.