Ulimate Ears lance l’EpicBoom, une enceinte Bluetooth surpuissante qui va à l’essentiel pour 379,99 €

Jusqu’à présent, la compagnie Ultimate Ears était surtout connue pour ses écouteurs intra=aurioculaires sur mesure. La filiale de Logitech a bien lancé des enceintes Bluetooth portables, les Boom, Megaboom, Hyperboom, et Wonderboom, mais ces produits n’avaient pas fait grand bruit sur ce marché très encombré.

Ultimate Ears a lancé la BOOM, sa première enceinte Bluetooth cylindrique en 2013. Depuis, pas moins de 12 autres références sont venues étoffer le catalogue de la marque californienne. UE vient d’annoncer la sortie de son nouveau produit, l’EpicBoom, une enceinte Bluetooth qui conjugue les mêmes qualités que ses consœurs, à savoir la puissance, la solidité et une interface très ergonomique.

Son haut-parleur de 4,6 pouces et ses deux tweeters de 45 mm délivrent à eux trois un niveau maximal de 95 dB. D’après UE l’enceinte propose « un son épique immersif à 360°, des basses intenses et un égaliseur adaptatif », un outil qui à l'instar de ce que propose la Devialet Mania, métamorphosera le son en fonction de votre environnement. Sa certification IP67 la protège de la poussière et des éclaboussures, sa portée sans fil de 55 mètres, son autonomie annoncée de 17 heures, et son format de 24,1 x 11,9 x 16,2 x 241 cm pour un poids de presque 2 kg, font clairement de l’EpicBoom une enceinte d’extérieur.

L’EpicBoom propose plus de puissance, mais pas de fonction intelligente

L’EpicBoom propose des fonctions astucieuses telles que le couplage NFC (pour les smartphones Android seulement) ou encore Magic Button, qui permet de contrôler la lecture et de choisir les morceaux directement sur l’enceinte. Elle est bien évidemment compatible avec Spotify et Amazon Music et autre Apple, et les playlists peuvent être commandées par deux dispositifs en même temps. Si vous avez un grand jardin ou un très grand appartement, il sera aussi possible de synchroniser l’EpicBoom avec d’autres enceintes, pour un volume encore plus élevé.

Cela dit, elle ne conviendra toutefois pas aux clients à la recherche d’un haut-parleur proposant des fonctions intelligentes. Ici, point de synchronisation avec Alexa, Google Assistant et autre Siri en vue ; la connexion au Wi-Fi est, elle aussi, absente des débats. Hors de question donc de contrôler votre maison intelligente à travers Google Home depuis cet appareil. Si le cocktail de puissance sonore et de design proposé par UE vous intéresse, sachez que l’EpicBoom est d’ores et déjà en vente sur le site de la compagnie pour la somme de 379,99 € dans les coloris noir et blanc.