Google ampute son écran connecté Nest Hub Max de deux applications pourtant essentielles

Les utilisateurs du Google Nest Hub Max ne pourront bientôt plus utiliser ni Meet, ni Zoom.

De nombreux utilisateurs du Nest Hub Max, l’écran connecté de Google, annoncent avoir été informés que le support pour Google Meet et Zoom cessera très bientôt. Après avoir installé les deux applications de messagerie vocale, une notification s’est affichée, déclarant : « la participation à des réunions ne sera plus possible sur cet appareil à partir du 28 septembre ». Pour tous ceux qui ont acheté un Nest Hub Max, c’est un peu le coup de tonnerre.

Sur Reddit, un internaute envisage déjà le pire : « j’ai dépensé 500 $ pour deux Hub Max pour que mes parents, nuls en technologie, puissent faire des appels vidéo avec mes enfants !!! ». WhatsApp ou aucune autre application de visioconférence n’étant pas disponible sur le Nest Hub Max, les utilisateurs n’ont d’autre choix que d’utiliser Zoom ou Google Meet pour passer des appels vidéo ou organiser des visioconférences. Sans cette fonctionnalité, l’écran et enceinte intelligent perdrait beaucoup de son attrait.

Google Meet et Zoom ne fonctionneront plus sur le Nest Hub Max

Dans un email envoyé à 9 To 5 Google, la compagnie éclaircit le malentendu : « nous rendons Google Assistant toujours plus utile et donnons la priorité aux fonctionnalités que les gens aiment en explorant de nouveaux moyens d’intégrer des capacités d’IA générative dans leur expérience d’Assistant. Par conséquent, certaines fonctionnalités sous-utilisées ne seront plus prises en charge ». Mais « il n’y a pas de changement pour passer des appels vidéo en tête à tête ou les appels de groupe entre proches. Ce qui va changer, c’est la possibilité de rejoindre des réunions via les codes de réunion et les liens dans Meet. »

Les utilisateurs du Google Nest Hub Max pourront rester connectés à leurs proches, mais pas à travers Google Meet. Ils devront invoquer une application qui ne fonctionne plus nulle part ailleurs, Google Duo. Pour passer un appel vidéo, il suffira de dire « Démarre un appel vidéo avec [contact] » ou « Appelle [contact] dans Duo » pour un appel vocal. La firme de Mountain View compte-t-elle développer Google Duo exclusivement pour le Nest Hub Max, ou va-t-elle, comme initialement prévu, le fusionner avec Meet ?