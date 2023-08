Le Nest Hub 2e génération de Google affiche une nouvelle interface qui présente des données bien plus détaillées sur votre respiration et votre sommeil.

D’écran intelligent à télécommande pour la domotique, le Nest Hub de Google n’en finit pas d’évoluer et de se trouver de nouveaux usages. L’un des attraits de cet appareil plutôt bon marché réside dans sa capacité à suivre le sommeil des utilisateurs, à travers Motion Sense. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à Soli, une technologie de détection de mouvements extrêmement précise intégrée pour la première fois dans le Pixel 4, en 2019.

Google utilise depuis cette technologie dans son Nest Hub de 2e génération et propose à ses utilisateurs de recevoir des informations personnalisées concernant leurs cycles de sommeil tout en leur offrant des conseils appropriés. Selon 9 To 5 Google, la compagnie a doté le Nest Hub 2e génération d’un nouvel écran qui affiche des informations détaillées sur votre respiration pendant votre sommeil. Celui-ci vous apprend ainsi le nombre de respirations par minute, mais aussi le nombre de toux, le cas échéant, ou même la durée cumulée de ronflement pendant la nuit.

Google dote le Nest Hub d’un écran avec plus de détails concernant votre sommeil et votre respiration

Toutes les informations présentées sur ce nouveau module visible sur l’écran principal du Nest Hub vous permettront de détecter d’éventuelles apnées du sommeil ou encore de problèmes qui pourraient apparaitre durant les différentes phases (somnolence, lent ou paradoxal) et permettront de soumettre des informations fiables aux professionnels de santé en cas de troubles.

Google Home a récemment eu droit à une refonte totale, et son intégration avec les Nest Hub, les écrans intelligents de la compagnie, se veut toujours plus complète. À en croire 9 To 5, une fois que la synergie au sein de l’écosystème sera complète, Google imposera le paiement d’un abonnement à Google Fit, l’application de suivi de santé maison pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.