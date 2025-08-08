iPhone 13 Mini à 230 € seulement : le prix du smartphone continue de chuter, c’est une affaire !

Les smartphones récents ont la particularité d’avoir de grands écrans, ce qui les rend aussi difficile à glisser dans une poche ou à tenir dans une petite main. Vous êtes en quête d’un smartphone petit, puissant et abordable ? L’iPhone 13 Mini est actuellement proposé à seulement 231,99 € sur CertiDeal, la plateforme française experte du reconditionné. C’est un excellent prix pour ce modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les iPhone sont réputés pour leur design élégant et leurs performances solides. Mais les modèles récents avoisinent souvent les 1000 €, un budget conséquent. En optant pour un modèle plus ancien et reconditionné, vous pouvez bénéficier d’un excellent rapport qualité/prix.

Lancé au tarif de 809 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go, l’iPhone 13 Mini est aujourd’hui accessible à partir de 231,99 € seulement. Pour obtenir ce prix sacrifié, il faut se tourner vers le reconditionné et ça se passe sur CertiDeal,

iPhone 13 Mini : un format réduit et des performances qui tiennent encore la route

Compact, mais costaud, l’iPhone 13 Mini cache de belles performances dans un format qui tient facilement en main. Il est équipé d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces (13,7 cm), idéal pour pouvoir le ranger facile dans une poche. Sa résolution de 2340 x 1080 pixels vous permet d’apprécier vos contenus avec excellente qualité d’affichage.

Côté puissance, on retrouve la puce A15 Bionic, qui vous assure une bonne fluidité aujourd’hui encore. Sa batterie de 2438 mAh vous permet de tenir toute la journée sans recharge, même en usage soutenu.

Enfin, côté photo, l’iPhone 13 Mini embarque un capteur frontal de 12 MP, ainsi qu’un double module arrière composé d’un grand-angle 12 MP et d’un ultra grand-angle 12 MP.

Pourquoi choisir CertiDeal ?

Vous avez un budget restreint mais vous ne souhaitez pas faire de compromis sur la qualité ? Choisir un smartphone reconditionné est une excellente alternative. Vous prouvez trouver de bons smartphones à moindre coût, tout en réduisant votre impact écologique.

CertiDeal est une plateforme qui propose des appareils reconditionnés. Les iPhone, MacBook et tablettes sont testés et contrôlés sans intermédiaire et le reconditionnement est effectué en France. Vous profitez par ailleurs d’une garantie de 24 mois. Si vous cherchez un smartphone puissant à bas prix, vous êtes au bon endroit. Tous les iPhone sont 100 % fonctionnels, débloqués, et disposent d’une batterie en excellent état.