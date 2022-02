Amazon casse le prix du Le SSD NVMe Crucial P5 Plus 1 To, compatible avec la PS5

Alors qu'il faut habituellement débourser la somme de 179,99 € pour s'en équiper, Amazon propose une belle réduction sur le SSD interne NVMe M.2 Crucial P5 Plus d'une capacité de 1 To. Il est ainsi possible de l'acheter au meilleur prix du moment, à très précisément 129,99 €.

Pour une période indéterminée, l'enseigne en ligne Amazon France propose une promotion très intéressante sur le SSD interne NVMe Crucial P5 Plus d'une capacité de 1 To. Généralement vendu aux alentours des 180 €, il voit donc son prix chuter à 129,99 €. Une excellente affaire qui permet donc d'économiser 50 euros.

Ce dernier est parfaitement adapté à la PS5 puisqu'il propose des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 6600 Mo/s. Pour rappel, il faut au moins 5 500 Mo/s pour profiter d'une expérience optimale avec votre PlayStation 5. On retrouve une interface ‎PCI Express x4 et un connecteur de type ‎NVMe (PCIe Gen4).

En plus de cela, le SSD interne Crucial P5 Plus offre un grand nombre de fonctionnalités avancées. On retrouve par exemple un chiffrement sur base matérielle complet, l’accélération d’écriture dynamique, ainsi qu’une protection thermique adaptative pour protéger vos données tout en améliorant la fiabilité de votre système. Conçu spécifiquement pour les charges de travail intenses, le contenu créatif de qualité et le gaming extrême, le P5 Plus est également rétro compatible avec la plupart des systèmes Gen3 pour une grande flexibilité.

