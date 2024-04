Alfa Romeo, la célèbre marque italienne, vient d'officialiser son entrée dans l'ère électrique avec la Milano, son tout premier SUV urbain 100 % électrique. Reposant sur de nombreux fondamentaux techniques des autres SUV du groupe Stellantis, le Milano cherche tout de même à se démarquer par son design et ses performances résolument sportives.

Si l'on exclut la 33 Stradale, une supercar de luxe produite à seulement quelques dizaines d'exemplaires, Alfa Romeo faisait encore partie des rares constructeurs du groupe Stellantis à ne avoir lancé de modèle grand public 100 % électrique. C'est maintenant chose faite avec la Milano, le tout premier SUV urbain watté de l'écurie italienne.

Après le Tonale, son dernier SUV compact, la marque a décidé de marquer son entrée dans l'électrique en investissant de nouveau le segment B, soit les véhicules dédiés à un usage urbain. Le constructeur n'hésite pas de surcroît à qualifier la Milano de compacte, comme en témoignent ses dimensions : 4,17 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,5 mètre de haut. Notez que ces mesures n'empêchent pas la Milano d'offrir le coffre le plus grand de sa catégorie avec un volume de 400 litres.

Un design fidèle à l'identité sportive de la marque

Si la Milano repose évidemment sur la plateforme e-CMP du groupe Stellantis, il marque toutefois sa différence avec ses homologues comme le Peugeot 2008, la Fiat 600e ou encore l'Opel Mokka-e. Il faut bien le reconnaître, difficile de reconnaître une quelconque filiation tant la Milano se démarque d'un point de vue design. Son dessin, que l'on doit à Alejandro Mesonero-Romanos (ndrl : ancien designer de Seat), joue l'équilibre entre modernité et tradition. Ainsi, les porte-à-faux contenus, les passages de roues plutôt musclés ou encore le fameux coda tronca rappellent la mythique Guilia TZ. La face avant est ornée du scuddeto emblématique de la marque, déclinée en deux façons pour l'occasion (Leggenda et Progresso).

Concernant le design intérieur, on retrouve l'ADN sportif du constructeur. Le volant compact est accompagné du combiné d'instruments “cannocchiale” introduit sur le Tonale. Le tableau de bord, orienté vers le conducteur, abrite un écran tactile 10,25″ doté d'une interface entièrement personnalisable. Les buses de climatisation en forme de trèfles à quatre feuilles viennent embellir cet intérieur élégant. Dernière touche sportive : les sièges sport Sabelt.

Deux version pour la Milano électrique

Si la Milano sera disponible en motorisation hybride, c'est bien entendu la version électrique qui nous intéresse ici. Le SUV se déclinera pour l'occasion en deux variantes wattées :

une version de base dotée d'un bloc moteur de 156 ch et d'une batterie de 54 kWh

et d'une batterie de une version sportive baptisée Veloce affichant une puissance de 240 ch avec une batterie de 54 kWh

Avec la version 156 ch, Alfa Romeo promet une autonomie de 410 km en cycle mixte WLTP, et jusqu'à 590 km en utilisation urbaine. Les deux modèles pourront évidemment accueillir de la recharge rapide jusqu'à 100 kW, ce qui permettra de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes d'après le constructeur.

Concernant la version Veloce, elle se présentera comme la voiture la plus performante de la gamme Milano (toutes motorisations confondues). Pour renforcer sa sportivité, la voiture est notamment abaissée de 25 mm, disposent de barres anti-roulis avant et arrière calibrés pour plus de stabilité dans les virages à haute vitesse, tandis que le système de freinage comprend des disques de plus de 380 mm à l'avant avec des étriers monoblocs à 4 pistons.

Une édition spéciale pour le lancement

Notez que durant la période de lancement, la Milano sera uniquement proposée dans une version haut de gamme baptisée SPECIALE. Elle disposera de plusieurs équipements de série exclusifs comme :

jantes 18 pouces

siège conducteur électrique et massant

éclairage d'ambiance 8 couleurs

conduite autonome de niveau 2

navigation connectée

caméra arrière 180°

hayon électrique mains libres

système sans clé avec technologie d'accès à proximité

La Milano Elettrica Speciale est aussi équipée d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW. Les acheteurs pourront s'ils le souhaitent compléter leur dotation avec trois packs d'équipements différents : Techno, Premium et Sport. D'après les dires d'Alfa Romeo, la Milano Elettrica Speciale 156 ch sera proposée à partir de 40 500 €. Les commandes seront ouvertes le 25 avril 2024.