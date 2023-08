Alfa Romeo dévoile la 33 Stradale, une supercar électrique luxueuse que vous n’aurez jamais

Alfa Romeo vient de présenter la 33 Stradale, une réédition thermique et électrique du modèle mythique éponyme des années 60. Dans sa version wattée, cette supercar luxueuse affiche des performances exceptionnelles, en plus d'offrir un design sur mesure d'une élégance folle. Néanmoins, ne vous attendez pas à l'avoir.

La nostalgie a le vent en poupe chez les constructeurs de voitures électriques. Alors que Renault compte assurer la pérennisation de sa gamme en ressuscitant la R5 et la 4L avec de nouvelles éditions wattées, c'est au tour d'Alfa Romeo de redonner vie à l'une de ses légendes : la 33 Stradale.

Ce modèle mythique, présenté lors du grand salon de Turin en 1967, a longtemps été considéré comme l'une des plus belles voitures du monde. Avec cette réédition, la marque italienne souhaite à la fois rendre hommage à son passé prestigieux et donner un avant-goût de son avenir électrique. Pour cause et comme de nombreux constructeurs, Alfa Romeo a pour objectif de devenir 100% électrique d'ici 2027.

La 33 Stradale, une supercar luxueuse pour dessiner l'avenir d'Alfa Romeo

Depuis la reprise de la marque au Biscione par Jean-Philippe Imparato en 2021, le constructeur s'est progressivement transformée en marque de luxe, et cette 33 Stradale ne viendra pas contrecarrer cette nouvelle identité. La 33 Stradale se présente comme un couplé biplace reposant sur un châssis cadre-aluminium en H avec une monocoque en carbone.

Décrite comme “un manifeste de la beauté nécessaire”, cette 33 Stradale affiche un design extrêmement élégant qui se compose notamment d'une face avant en rondeur sinueuse et un capot en V, de lignes latérales élancées habitées par des portes en élytre, tandis que l'arrière exprime “l'essence brutale” de la voiture avec ce dessin en V et ces feux arrière arrondis.

33 exemplaires et c'est tout

Pour Alfa Romeo, cette voiture a été pensée pour être unique. Ce qui explique probablement pourquoi la 33 Stradale a été produite à seulement… 33 exemplaires comme l'indique son nom. Si vous êtes intéressés et que vous avez un budget supérieur à 230 000 € (le prix reste top secret, mais devrait dépasser celui de la Maserati MC20, cousine technique de la Stradale), vous allez être déçus puisque tous les exemplaires ont d'ores et déjà été vendus.

Disponible en motorisation thermique (avec un V6 de 620 ch), on va s'intéresser ici évidemment à la version électrique de la 33 Stradale. Selon Alfa Romeo, ce modèle offrira des performances exceptionnelles :

moteur électrique de 800 V

Puissance de 750 chevaux

0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

Vitesse maximale : 310 km/h

Poids : environ 2100 kg

Capacité de batterie : 102 kWh dont 90 utile

Autonomie : environ 450 km

“Avec la nouvelle 33 Stradale, nous voulions créer quelque chose qui soit à la hauteur de notre passé, qui serve la marque et qui rende fiers les fans d'Alfisti. Un tel résultat n'a pu être obtenu que grâce à l'expertise, au travail acharné et à la passion de notre équipe, avec le soutien d'une direction qui a clairement l'ambition de contribuer à écrire les chapitres de l'avenir de la marque, dans le respect total de son histoire unique. Il s'agit de la première voiture fuoriserie (construite sur mesure) de la marque depuis 1969, et je promets que ce ne sera pas la dernière“, a promis la marque. On est curieux de voir les futurs projets électriques d'Alfa Romeo, en espérant qu'ils soient plus accessibles.