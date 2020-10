Apple arrête la vente de produits Bose et Sonos, lancement des AirPods Studio et HomePod imminent

Apple a arrêté de vendre les casques et enceintes de constructeurs tiers sur son site. Les Apple Stores ont également purgé leurs rayons de ces produits. Il est ici difficile de ne pas y voir une stratégie en vue de l’annonce prochaine des AirpPods Studios et du nouveau HomePod.

Apple est en train de faire du ménage dans ses rayons ! Comme le note Bloomberg, la firme de Cupertino épure son site et ses Apple Stores des produits audios de constructeurs tiers. Un signe d’un lancement imminent de ses nouveaux casques et enceintes maisons ?

Sur son site, Apple vend des enceintes et casques de constructeurs tiers. On peut donc y trouver des produits estampillés Bose, Sonos, voire même Logitech. Enfin ça, c’était avant. En effet, on y trouve désormais que des produits Apple, siglés en nom propre ou de la marque Beats (qui lui appartient). De même, Bloomberg indique que les employés des Apple Store ont été priés de retirer les produits de constructeurs tiers des rayons. Ainsi, si vous voulez vous faire plaisir et vous offrir un casque Bose, il faudra aller ailleurs.

Laisser la place pour les produits maisons

Cette manœuvre arrive alors que les rumeurs sur des produits audio signés Apple se font de plus en plus insistantes. Apple serait en effet sur le point de présenter un nouveau casque révolutionnaire et personnalisable, pour venir compléter la gamme audio occupée par les AirPods. De même, les rumeurs veulent qu’un HomePod Mini soit également dans les cartons.

Ce casque et cette enceinte devraient être présentés dans peu de temps. Des photos de l’AirPods Studios on même fuité, nous donnant un aperçu de son design. Il pourrait être décliné en deux modèles. Beaucoup d’observateurs estiment qu’ils seront officialisés en même temps que l’iPhone 12, qui devrait être dévoilé au monde dans le courant du mois d’octobre.

Si tout cela est avéré, ce sera un coup dur pour Bose, Sonos ou encore Logitech, partenaires d’Apple depuis plusieurs années. En effet, ils perdraient ici une vitrine prestigieuse et gagneraient un concurrent de taille.

