Les AirPods 3 et 2 sont à très bon prix chez Bouygues Télécom

Bouygues Télécom propose une réduction de 40 € sur les AirPods 3 et AirPods 2 qui reviennent à 159,99 € et 109,99 €. Ils sont habituellement proposés à 199,99 € et environ 150 € respectivement. On vous dit comment profiter de cette offre proposée via une ODR.

Alors qu'ils sont commercialisés à 200 € en temps normal, les AirpPods 3 sont à 160 € en ce moment sur la boutique en ligne de Bouygues Télécom. Vous pouvez donc profiter d'une réduction de 40 € sur les écouteurs sans fil d'Apple grâce à une offre de remboursement. Cela correspond à une remise de 20% qui ne se refuse pas. C'est le meilleur prix que vous trouvez sur le web. Les AirPods 3 dont voici notre test sont disponibles au mieux à 180 € chez la concurrence.

Et si vous préférez les AirPods 2 pour leur prix, ils sont aussi éligibles à l'offre de remboursement de 40 €. Ce qui permet de les avoir au prix inédit de 109,99 €. Là encore, c'est le meilleur prix du web en ce moment puisque les AirPods de 2e génération sont disponibles au mieux à 130 € chez la concurrence. Certains marchands les vendent jusqu'à 150 € sachant que le prix conseillé reste de 179,99 €.

Cette offre de remboursement est valable du 9 au 24 février 2022. Cliquez ici pour voir comment profiter de cette offre de remboursement. Elle est aussi valable sur les AirPods Pro mais à l'heure où ces lignes sont écrites, les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active d'Apple sont en rupture de stock sur le site de Bouygues Télécom.