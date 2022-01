Les AirPods Max d’Apple sont à prix réduit, une idée cadeau géniale pour la Saint-Valentin !

La Saint Valentin c'est dans deux semaines jour pour jour. Si vous êtes en panne d'inspiration et que vous souhaitez en mettre plein les yeux à votre moitié, rien de tel qu'un cadeau comme celui qui suit. Amazon propose une excellente affaire sur le casque audio sans fil à réduction de bruit active d'Apple, les AirPods Max, dans leurs coloris rose et vert.

N'attendez pas le dernier moment et offrez à votre moitié le casque audio sans fil à réduction de bruit active AirPods Max d'Apple. Une excellente idée cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin qui pour rappel se fête annuellement le 14 février. Étant donné qu'il est vendu à respectivement 437 euros et 459 euros dans les coloris rose et vert, c'est plutôt une excellente affaire.

En effet, lors de sa sortie, il fallait débourser la coquette somme de 629 € pour s'en équiper. Ainsi, grâce à cette promotion, il est possible de l'acquérir à moindre coût. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles seulement sur les coloris rose et vert au choix des AirPods Max.

Venons-en à présent aux caractéristiques et fonctionnalité du casque Apple AirPods Max. Ce dernier dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est la même que celle que l'on retrouve dans les AirPods Pro.

De la partie également, une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque audio à réduction de bruit, vous pouvez consulter notre article associé au test complet de l'AirPods Max. Enfin, sachez que d'autres coloris sont disponibles mais ils s'affichent à des prix supérieurs.

