Airfryer Ninja Foodi 7,6L : pour Noël, la friteuse sans huile à double compartiment est beaucoup moins chère

La plus populaire des friteuses sans huile de Ninja est en promotion pour les fêtes de fin d'année. La marque propose en ce moment une réduction de près de 35% sur le Foodi Flex de 7,6 L. Il est encore possible de vous faire livrer cet airfryer à deux compartiments avant Noël.

Si vous avez raté les opportunités du Black Friday pour acheter une nouvelle friteuse sans huile, Ninja continue de proposer de belles réductions sur plusieurs de ses produits en ce mois de décembre. Pour Noël, vous pouvez profiter d'une double réduction sur l'AirFryer Ninja Foodi à double compartiment (référence AF300EU).

Ce modèle d'une capacité totale de 7,6 L est à 135 € au lieu de 200 €, ce qui représente une réduction d'environ 33%. Vous économisez ainsi 65 € sur ce modèle qui est l'un des plus populaires de Ninja. Notez que la friteuse sans huile est affichée à 139,99 € au lieu de 199,99 €, mais grâce au code promo PHONEBF2024, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 5 € qui fait descendre le prix à 134,99 €.

Airfryer Ninja Foodi : un très bon rapport qualité-prix pour le best-seller de la marque

On ne présente plus ce modèle qui en en fait le plus populaire de Ninja. Grâce à ses deux compartiments de 3,8 litres chacun, vous pouvez cuisiner deux aliments différents, avec deux types de cuissons différents si nécessaire. Notez que cet AirFryer Ninja propose 6 types de cuissons : frire (sans huile), rôtir, cuire au four, réchauffer, déshydrater ou encore le mode Max Crisp qui permet de cuire plus rapidement les aliments surgelés.

La friteuse sans huile Ninja Foodi AF300U vous offre de nombreux avantages. Elle est jusqu’à 75% plus rapide que les fours à chaleur tournante et permet de faire frire vos aliments de manière homogène et plus saine (jusqu’à 75% de matières grasses en moins).

Cet AirFyer propose également un mode SYNC qui vous permet de synchroniser les fins de cuisson pour les deux compartiments. Vous pouvez ainsi faire cuire deux aliments différents, nécessitant des températures et temps de cuisson différents. Grâce à la fonction de synchronisation, les deux plats seront prêts à servir au même moment.