Age of Empires 4 : découvrez le jeu avec une longue séquence de gameplay

Age of Empires 4 est actuellement dans une phase de bêta fermée et aujourd’hui, une longue séquence de gameplay fuite sur Internet. On peut y voir une partie entière d’une heure et demie. De quoi bien se rendre compte de ce à quoi le titre va ressembler au final.

Age of Empires 4 arrive bientôt ! Le titre édité par Microsoft sortira en effet le 28 octobre prochain sur PC. En attendant, nous devons prendre notre mal en patience. Certains chanceux peuvent toutefois s'y plonger via une bêta fermée. L’un d'eux a enregistré et partagé sa partie sur Reddit. Si son lien Youtube a été désactivé, le lien Vimeo fonctionne toujours. A travers une vidéo de plus de 90 minutes, nous pouvons donc découvrir sa partie en entier.

Le joueur en question a choisi la Chine pour sa démonstration. Nous le voyons commencer avec rien et au fil des minutes, il récolte, il construit, il évolue, il guerroie, passe d’âge en âge (il y en a quatre au total) … jusqu’au moment où il gère une ville entière, cernée par des hauts murs.

Age of Empires 4 reste dans la droite formule de ses aînés

Comme nous pouvons le voir, nous avons du pur Age of Empires, que ce soit au niveau de l’IU que du déroulement de la partie. En même temps, nous ne voulions pas autre chose. Le dynamisme est présent et les graphismes très fins. Nous avons hâte de poser nos mains dessus.

A lire aussi – Age of Empires 4 : date de sortie, plateformes, gameplay, toutes les infos

A noter que seule la civilisation chinoise est montrée ici, ce qui ne représente qu’une faction du jeu. En effet, il y aura huit peuples à diriger au total, tous avec un gameplay extrêmement différent. Par exemple, on si on en croit Microsoft, les Mongols se joueront d’une toute autre manière, puisqu’ils devront miser sur le mouvement et ne devront donc pas établir de grosse base permanente (une raison justifiée historiquement parlant). La seule chose qui manque réellement à cette séquence de gameplay, ce sont des phases navales. On sait qu’elles occuperont une partie importante du jeu sur les cartes disposant de grandes surfaces d’eau.

Age of Empires 4 sortira le 28 octobre prochain sur PC et en attendant, vous pouvez toujours rejouer aux trois premiers, disponibles en version remasterisées sur le Game Pass.