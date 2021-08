Age of Empires 4 : découvrez une bataille navale en 4K et 60 FPS

Age of Empires 4 débarque à la fin de l’année et on commence à savoir beaucoup de choses sur le titre. Microsoft a publié deux nouvelles vidéos in game en 4K/60 FPS pour nous faire patienter. On y découvre de nouvelles mécaniques de jeu.

Age of Empires revient après plus de quinze ans d’absence dans un quatrième épisode attendu pour le 28 octobre prochain. Le titre se déroulera pendant l’époque médiévale et nous permettra de diriger huit civilisations en multijoueur ou dans des campagnes solos.

Microsoft a publié deux nouvelles vidéos en 4K et 60 FPS pour nous faire patienter. On y découvre ainsi une mécanique de gameplay que nous n’avions pas encore vu jusqu’à présent : les batailles navales.

Comme on peut le voir, chaque civilisation aura ses propres unités. Il sera possible d’attaquer directement des villes avec des navires de guerre, ou de participer à des batailles maritimes à grande échelle. Une dimension stratégique supplémentaire dans les cartes disposant de beaucoup d’eau.

Le Califat Abbasside entre en jeu

La deuxième vidéo se concentre sur une civilisation que nous n’avions encore pas vu en action : le Califat Abbasside. Avec cette faction, il sera possible de charger vos ennemis à dos de dromadaires. Ne vous en faites pas, vous aurez également accès à des engins de siège comme des trébuchets pour leur faire mordre la poussière. De plus, les Abbassides disposent de la maison de la sagesse. Un bâtiment qui vous permettra d’effectuer des recherches afin d’accéder à des bonus et des unités bien spécifiques.

Selon les développeurs, la grande force de Age of Empires 4 est de proposer huit civilisations au gameplay très différent. Il faudra voir ce que tout ça donne en matière d’équilibrage. Nous jugerons sur pièce à la sortie. Pour rappel, les factions présentes sont le Sultanat de Delhi, les Anglais, les Chinois, les Mongols, la Dynastie Abbasside, le St Empire Romain Germanique, les Rus' et les Français. Ne reste maintenant qu’à choisir votre camp.

Age of Empires 4 sera une exclusivité au PC. Il sera disponible sur le Microsoft Store, bien évidemment, mais aussi sur Steam. Avez-vous hâte d’y jouer ? Quelle civilisation vous fait de l’œil ? Dites-le-nous dans les commentaires !