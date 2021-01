The Lords of the West : Age of Empires 2 accueille une nouvelle extension, 20 ans après sa sortie

Age of Empires 2 Definitive Edition accueille aujourd’hui une nouvelle extension nommée The Lords of the West. Elle rajoute deux nouvelles civilisations ainsi que trois campagnes au jeu déjà bien fourni. Un petit événement, plus de 20 ans après la sortie initiale du titre.

Age of Empires 2 est sorti fin 2000 et encore aujourd’hui, c’est une référence du jeu de stratégie en temps réel. Toujours très suivi par Microsoft et sa communauté de fans, le titre a bénéficié d’une Definitive Edition en 2019 pour le remettre au goût du jour. Aujourd’hui, cette version HD accueille une nouvelle extension : Lords of the West.

Elle propose deux nouvelles civilisations à prendre en main : les Bourguignons ainsi que les Siciliens. Les deux ont leur gameplay propre et apportent des mécaniques inédites dans les parties. La première se base sur la course à la technologie et la cavalerie, tandis que la deuxième mise sur l'infanterie et le surnombre.

En plus de ces deux civilisations, trois campagnes inédites sont intégrées. Deux mettent en scène les nouveaux peuples, tandis que la troisième se joue avec les Britanniques et retrace l’histoire d’Edward Longshanks, dit Edward Ier. De longues heures de conquêtes en perspectives.

A lire aussi – Age of Empires 3 Definitive Edition : le jeu de stratégie arrive sur PC le 15 octobre

The Lords of the West est disponible dès aujourd’hui sur PC. Coûtant dix euros, il est présent aussi bien sur Steam que sur l’application Xbox PC. Il est également inclus dans le Game Pass et nécessite le jeu de base en Definitive Edition (sorti en 2019) pour fonctionner.

Le grand retour d’Age of Empires

La saga Age of Empires est revenue en force ces dernières années et a remis le bon vieux RTS au goût du jour. Microsoft a ressorti les trois volets de la série dans des versions Definitive Edition, donc adaptées aux configurations d’aujourd’hui. Le dernier en date, Age of Empire 3 (première sortie en 2006) a connu une seconde jeunesse il y a quelques mois seulement.

Un quatrième volet est actuellement en développement. Conçu par le studio Relic Entertainment (Dawn of War), il s’est dévoilé dans une bande annonce sublime en 2019. Il s’est fait discret depuis, mais on peut espérer une sortie dans les prochains mois. On croise les doigts pour que Microsoft nous en dise plus très bientôt.