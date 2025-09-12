Acer Nitro V 16 AI : le PC gaming boosté à l’IA passe sous les 1000 € chez la Fnac !

Un PC gaming sous la barre fatidique des 1000 € ? Avec la Fnac, c’est possible, et la surprise est double : une machine dopée à l’IA ET une avalanche de cadeaux pour booster ton setup. Découvrez l'offre ci-dessous.

Vous cherchez un PC portable gaming puissant sans dépasser la barre des 1 000 € ? La Fnac frappe fort avec l’Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW, affiché à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €.

Une remise de taille qui rend ce modèle dopé à l’intelligence artificielle. Et l’enseigne va plus loin : à l’achat, plusieurs cadeaux et réductions accompagnent l’ordinateur, allant des accessoires indispensables aux bonus pour enrichir vos sessions de jeu. Une offre taillée pour séduire les joueurs exigeants.

Un PC gaming boosté par l’intelligence artificielle

L’Acer Nitro V 16 AI ne se contente pas d’être un portable puissant : il exploite pleinement l’intelligence artificielle pour transformer l’expérience de jeu. Son processeur AMD Ryzen AI 7 350, capable d’atteindre 50 TOPS de calcul IA, combine 8 cœurs, 16 threads et 24 Mo de cache pour gérer sans peine les titres les plus exigeants. L’IA intégrée optimise en temps réel les performances, la fluidité et même la consommation d’énergie, offrant aux joueurs une réactivité inédite et des fréquences d’images stables.

À ses côtés, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 pour ordinateur portable s’appuie sur l’architecture Blackwell et sur les cœurs Tensor de cinquième génération. Grâce au DLSS 4, une technologie de rendu neuronal, l’IA génère des images supplémentaires, améliore la qualité et réduit la latence. Résultat : un gameplay plus fluide et des visuels spectaculaires, avec un réalisme renforcé par le ray tracing de quatrième génération.

L’écran de 16 pouces en WQXGA (2560 x 1600) complète ce duo CPU/GPU centré sur l’IA. Avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 180 Hz et une couverture de 100 % sRGB, il assure une immersion totale, que ce soit en compétition multijoueur ou dans des univers narratifs. De plus, le système de refroidissement intelligent, piloté par IA via NitroSense et Experience Zone, ajuste automatiquement la répartition des ressources pour maintenir des performances constantes lors des sessions les plus intenses.

Une offre enrichie par la Fnac

En plus de la réduction appliquée, Fnac accompagne l’achat de ce PC portable de plusieurs avantages complémentaires. Jusqu’au 28 septembre, les acheteurs bénéficient de :

-50 % sur une sélection de housses et sacoches Accsup

-40 % sur l’acquisition d’un hub USB de la même marque

de la même marque -20 % sur une manette Xbox ou, en alternative, un mois de Game Pass Ultimate offert.

Avec le Nitro V 16 AI, Acer et Fnac envoient un message clair : le gaming nouvelle génération, dopé à l’intelligence artificielle, n’est plus réservé à une élite. Performances de haut vol, graphismes boostés par l’IA et avantages exclusifs à la clé : tout est réuni pour passer au niveau supérieur sans se ruiner. Reste une question : êtes-vous prêt à appuyer sur “Start” ?

