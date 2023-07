Voici une promotion intéressante pour celles et ceux qui veulent avoir un abonnement Paramount+ pas cher. Jusqu'au lundi 10 juillet 2023, l'offre mensuelle bénéficie de 50% de réduction et est valable durant une période de 3 mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce sont aussi les soldes d'été 2023 sur la plateforme de streaming Paramount+ ! Avant ce 10 juillet inclus, la version française du site officiel effectue une remise de 50% sur son abonnement mensuel.

Proposée en temps normal à 7,99 euros, l'offre mensuelle voit son prix diminuer à 3,99 euros. Pour information, la promotion est valable pendant 3 mois et cela fait donc une économie de 12 euros. Mais attention ! Il est conseillé de résilier l'abonnement avant la période promotionnelle si vous ne souhaitez pas passer au tarif de 7,99 euros par mois.

Pour en profiter, depuis un ordinateur, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus pour accéder à la plateforme puis sur “S'abonner à Paramount+”. Vous devrez ensuite saisir vos nom et prénom, votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe, et accepter les conditions d'utilisation. Au terme de ces étapes, il faut sélectionner l'abonnement mensuel et saisir vos coordonnées bancaires. Enfin, terminez le parcours d'abonnement à la plateforme Paramount+ en cliquant le bouton “Accepter et s'abonner”.