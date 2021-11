La tablette Lenovo Tab P11 Plus est à -23% sur Amazon (Black Friday)

Vous recherchez une tablette tactile sous Android, performante et récente de surcroit ? La Lenovo Tab P11 Plus est répond à tous ces critères. À l'occasion de la Black Friday Week, Amazon propose une réduction de 23% sur la tablette récemment sortie.

Lancée en août 2021 en France, la Lenovo Tab P11 Plus est une tablette Android performante vendue au prix de 300 €. Grâce aux bons plans de la Black Friday Week sur Amazon, son prix vient de chuter à 229,90 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 23% (70 €).

Cette tablette est équipée de la puce Helio G90T gravée en 8 nm et qui jouit d'une bonne réputation. Elle offre des performances confortables dans tous les scénarios d'utilisation au quotidien. La puce de MediaTek est par ailleurs très à l'aise en gaming.

Si vous jouez beaucoup sur tablette, la Lenovo Tab P11 Plus conviendra bien. Le SoC est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous bénéficiez également d'une expérience audio de qualité. La Lenovo Tab P11 Plus délivre en effet un son à 360 degrés grâce à ses quatre haut-parleurs JBL profitant de la technologie Dolby Atmos.

Son écran LCD de 11 pouces est en définition 2K et offre une luminosité optimale. Enfin, la batterie de 7700 mAh de la Lenovo P11 Plus assure une autonomie de 15 heures après une charge complète.