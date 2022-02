À 257 €, le realme GT Master Edition est le meilleur smartphone du moment

Qui a dit qu'il fallait forcément dépenser une fortune pour acheter un smartphone performant ? Le bon plan qui suit nous prouve le contraire. Amazon propose l'excellent realme GT Master Edition au prix inédit de 257,37 euros. Pour ce tarif contenu, vous avez un smartphone compatible 5G, avec des performances plus que correctes, une excellente autonomie et bon dans la photo. L'équilibre parfait pour moins de 300 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez vite de ce bon plan Amazon pour vous équiper d'un smartphone à moins de 300 euros. Dans le cadre d'une promotion à durée indéterminée, le géant du e-commerce propose l'excellent realme Master Edition dans son coloris gris à 257,37 € au lieu de 349 € en moyenne. Ce smartphone a été lancé en juillet 2021.

Il tire son épingle du jeu de par sa fiche technique édulcorée pour un tarif encore plus compétitif. Le Realme GT Master Edition embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778 5G milieu de gamme, une mémoire RAM de 6 Go ainsi que 128 Go de stockage interne. Ses performances sont donc en dessous de celles du Realme GT standard, mais restent confortables pour la grande majorité des usages au quotidien. Le bloc photo est constitué des mêmes capteurs que ceux des modèles GT et GT Neo 2.

Coté affichage, le smartphone est doté d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 4 300 mAh et est capable de tenir deux jours pleins si vous n'utilisez pas le smartphone avec beaucoup d'intensité.

Le smartphone n'est pas lésé sur le plan de la recharge rapide puisqu'il supporte une puissance de 65W qui permet de faire le plein à partir de zéro en 33 minutes. À ce tarif, il représente clairement l'un des meilleurs rapport qualité-prix du moment ! Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du realme GT Master Edition.

Lire aussi : Meilleurs smartphones Realme : quel modèle choisir ?